Legrand, que se mantuvo de las cámaras por la pandemia de coronavirus, solamente realizó participaciones esporádicas en pantalla en estos últimos meses. Una de ellas fue en un programa especial emitido en diciembre 2020 donde compartió pantalla junto a su hija, Marcela Tinayre y su nieta Juanita.

Y como entre marzo y abril de este año recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, y días atrás se le aplicó un refuerzo, la pregunta de cuándo se produciría la vuelta de Mirtha a la TV fue cobrando fuerza.

En la presentación de la película La Casa Gucci, en un evento que se realizó en Escobar, el periodista Guillermo Andino le preguntó a Mirtha Legrand por su regreso, y la respuesta que recibió sorprendió a lo presentes: “En diciembre, haré uno o dos programas para despedirme del año”.

“No sé si a la noche o el almuerzo, ¿Ustedes qué prefieren?”, le preguntó al público presente.

“Lo que decida la señora Mirtha Legrand”, agregó Coco Fernández, gerente de producción de El Trece, al ser consultado por Andino.

salud-mirtha-legrand-evoluciona-favorablemente.jpg Mirtha Legrand anunció su regreso a la TV: cuándo será

El rating del regreso de Mirtha Legrand a la TV

Después de 20 meses de ausencia, el retorno de la diva en agosto pasado fue el acontecimiento televisivo más importante del año.

El regreso de Mirtha Legrand a su legendaria mesa lideró el rating con picos de 13,3 puntos y un promedio superior a los 11 con lo cual, por primera vez en más de un año, su programa pudo derrotar a PH Podemos Hablar que llegó a tener un pico de 12 puntos y una media de 10,5 puntos.

Como siempre, la apertura del programa estuvo musicalizada con el tema instrumental de siempre. Pero esta vez, la acompañaron dos jóvenes asistentes vestidos con smoking, mientras su locutora decía: "Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”. Se sentó a su mesa ovacionada por el equipo de producción, los técnicos y los invitados.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo Mirtha luego de agradecer el afecto de su equipo y el mensaje de su nieta, Juan Viale, quien la reemplazó durante su ausencia.