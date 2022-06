More Rial habló sobre la separación de Jorge Rial

“No me hablo con Romina Pereiro, ni antes ni ahora”, aseguró More en una entrevista con Polino auténtico (Radio Mitre). Cuando le preguntaron sobre la nueva relación de su padre prefirió mantenerse al margen y no meter la pata, por lo que solamente respondió que no la conoce a "Josefina Pouso, pero lo que a mi papá le haga feliz, estoy contenta. Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande”.

1654330473371.jpg La imagen de Jorge Rial y Josefina Pouso que da ilusiones de un nuevo amor.

La hija de Jorge Rial fue noticia la semana pasada cuando le hizo frente a los rumores de separación de El Maxi, el papá de su bebé en camino. Le preguntaron, sin escrúpulos, si estaba soltera, ella aclaró que no. Sin embargo, un gesto 2.0 tanto de More como del cantante cordobés despertó nuevamente rumores de crisis.

Estefi Barardi fue la que detecto un detalle pequeño, pero de relevancia en estos días, ya que mostró que More y Maxi ya no se siguen en la red social de Instagram.

"Acá pasó algo. Se dejaron de seguir y ella no tiene fotos con él en su muro", contó Estefi. "Y sube frases así desde hace bastante", sumó la panelista junto a la reflexión de More que expresaba "todo logro empieza con la decisión de intentarlo".