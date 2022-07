Pepe Cibrián Campoy, lapidario con Georgina Barbarossa

En una nota con el cronista Rafael July de Intrusos (América TV), el coreógrafo fue categórico: "Fue una traición. Es una estafa. Un duro golpe. No la quiero más", sentenció.

El enojo de Pepe con Georgina fue porque, durante el compromiso de la pareja, dudó de las intenciones de Nahuel Lodi, con quien se casó la semana pasada.

"Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años", explicó el director teatral, quien agregó "Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", y aseguró: "Me destrozó el alma lo que dijo en su programa".

¿Qué había dicho la Barbarossa que generó semejante enfado? "Yo le dije a Pepe: '¿Este chico te quiere bien?'. Le está yendo bien, conoce a un chico, mucho más joven de él, salen tres meses y no quiero que se casen. Le está yendo bien con Drácula y no quiero que lo afanen".