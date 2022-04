"Debuta como actriz Yanina Latorre en una serie de ficción", comentó Ángel de Brito sobre el final de la emisión de LAM (América). Más allá de la insistencia de sus compañeras, Latorre se limitó a decir: "No puedo contar mucho. Estoy feliz con eso, hay un actor que me encanta, toda la vida estuve enamorada de él, es Luciano Cáceres".

Sobre su participación en la producción que está por empezar su rodaje, Yanina Latorre aclaró: "Tengo un papel, no es que un bolo. Me llegó el libreto, tengo que estudiar, tengo una coach, la semana que viene empiezo y en junio empiezo a rodar. No sé si hago de buena, no leí todavía el guion".

En medio de la alegría de Yanina, su compañera Estefi Berardi la interpeló: "¿Si chapás, es celoso Diego Latorre?". A lo que la picante panelista respondió: "Me la chupa...".

Yanina no se calla nada

En las últimas semanas, Yanina Latorre ha protagonizado algunos de los momentos más polémicos de LAM. Esta semana por ejemplo, llegó a afirmar que Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen, y que además ya tendría nuevo pretendiente, información que fue refutada categóricamente por la protagonista del rumor.

Además, protagonizó un fuerte cruce con Ana Rosenfeld, en los días previos a la salida de la flamante panelista del ciclo por un viaje a Miami.

Por otro lado, Latorre disparó recientemente contra la primera dama Fabiola Yáñez, justo días antes del nacimiento de Francisco, el hijo que tuvo con el presidente Alberto Fernández.