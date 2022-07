Triste noticia para Carmen Barbieri, no tiene hermana

"Yo estaba bastante ilusionada, pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo. Pero pienso mucho en Alicia porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras", expresó la conductora luego de mostrar la documentación que certifica que no hay compatibilidad genética con Alicia, presunta hija extramatrimonial del cómico Alfredo Barbieri.

El resultado del examen de ADN fue "negativo, incompatible para media hermandad" luego, Carmen Barbieri comentó "Cero por ciento… bueno" y despejó cualquier tipo de dudas "Esto es del laboratorio, confiable y seguro".

“Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo, porque me decía que si daba negativo, no me tenía que poner triste. No me pongo triste, pienso en Alicia más que nada, que estaba ilusionada. Pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo" aseguró la actriz, y agregó "Pero pienso mucho en Alicia porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras” y le envió un mensaje a su supuesta hermana “Yo le digo a Alicia que se quede tranquila, le había prometido que igual vamos a seguir hablando, y yo cumplo”.

Luego de conocer los resultados, Carmen Barbieri renovó la invitación a Alicia -su supuesta hermana- para que visite el programa "Yo sé que no querés venir a sentarte acá, pero sería lindo", aseguró.