Temperley evalúa el futuro de cinco jugadores cedidos que deben regresar de sus préstamos

En esta lista se encuentran el defensor Nicolás Demartini y el delantero Facundo Krüger, ambos en Barracas Central. También deben resolver su situación el lateral izquierdo Pedro Souto, a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, Lucas Angelini, en Estudiantes de Río Cuarto, y el arquero Jerónimo Pourtau, quien estuvo en Arsenal de Sarandí. Una vez resuelta la cuestión del cuerpo técnico, el futuro de estos cinco futbolistas será un tema central para la dirigencia de cara al próximo torneo de la Primera Nacional.

La situación contractual de estos jugadores es diversa. Nicolás Demartini, defensor central que se marchó a préstamo a Barracas Central a principios de 2024 por dos temporadas con opción de compra, deberá esperar la decisión de su actual club. Facundo Krüger, delantero y goleador del "Celeste" en la temporada 2023, finaliza su préstamo en Barracas en diciembre, por lo que debe regresar a Temperley, que posee el 80% de su pase y tiene contrato con el futbolista hasta diciembre de 2026.

Por su parte, el lateral izquierdo Pedro Souto fue cedido a Independiente Rivadavia a principio de temporada con una opción de compra por el 70% del pase; si esta no se ejecuta en diciembre, volverá a Temperley, donde tiene contrato hasta 2026. En el caso del defensor Lucas Angelini, tiene vínculo con el "Gasolero" hasta 2026, pero está a préstamo en Estudiantes de Río Cuarto hasta mediados de 2025 con opción de compra, por lo que solo regresaría si no se produce la venta.

Finalmente, el arquero Jerónimo Pourtau, uno de los puntos altos de Temperley en 2023, deberá reintegrarse a los entrenamientos en enero tras finalizar su cesión en Arsenal de Sarandí.