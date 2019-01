Tres argentinos ya salen al ruedo en Melbourne

El Open australiano se jugará sobre superficie dura, repartirá premios por 21.410.260 millones de dólares y tendrá como máximo preclasificado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Andreozzi, ubicado en el puesto 80 en el ranking ATP, será el primer argentino en debutar, desde las 21 hora de la Argentina (11 de la mañana del lunes en Melbourne, en la cancha 22), contra el italiano Stefano Travaglia (139), surgido de la qualy.

Schwartzman, quien será el cabeza de serie Nº 18, jugará por la primera ronda, alrededor de las 2.00 de mañana, ante el alemán Rudolf Molleker (207), también proveniente de la clasificación.

El Peque llega a Melbourne tras caer en las semifinales del torneo de Sydney ante el italiano Andreas Seppi.

Por otra parte, el correntino Mayer (54 del ranking) debutará (cerca de las 4.00, hora de Buenos Aires) ante el chileno Nicolás Jarry (43).

Los demás argentinos tendrán rivales de diverso calibre para el debut, en el Día 2: el bahiense Pella (54) lo hará frente al portugués Joao Sousa (44) y el azuleño Delbonis (77) contra el australiano John Millman (38).

Nadal y Federer le dan brillo a la jornada

Dos de los pesos pesados del tenis saldrán hoy al ruedo en el estadio principal, el Rod Laver Arena. En el segundo turno, el español Rafael Nadal (Nº 2 del mundo), que estrenará un nuevo saque, adaptado al anterior, debutará en el segundo turno (cerca de las 23 de la Argentina), ante el local, James Duckworth (238 del ranking de la ATP), quien recibió una invitación especial.

Por su lado, el Nº 3 de la ATP, el suizo Roger Federer, que buscará defender la corona y conseguir el título Nº 100 de su carrera, tendrá en primera ronda al uzbeko Denis Istomin. “Tener 99 títulos está bien pero ojalá llegue a los 100 en Australia”, declaró Federer, de 37 años, campeón de 20 Grand Slam y vencedor en las dos últimas ediciones del Abierto australiano.

El Expreso será parte de la programación nocturna, aunque traducido al horario de la Argentina, podría comenzar a jugar cerca de las 7.30 de la mañana.

Nadal podría cruzarse con Federer en una hipotética ronda semifinal.

Por la parte de arriba del cuadro aparece el máximo favorito, el serbio Novak Djokovic, quien debutará en el Día 2 del primer Grand Slam, ante el clasificado yanqui Mitchell Krueger (231).

Serena, y el desafío del 24º Grand Slam

Su última competición oficial, la final del US Open que perdió sufriendo un ataque de nervios, está todavía en la memoria de todos, pero Serena Williams intentará no mirar atrás y buscar en el Abierto de Australia su histórico 24 triunfo en un Grand Slam.

En Nueva York, a comienzos de septiembre, la estrella estadounidense explotó contra el árbitro del partido, el portugués Carlos Ramos, y recibió tres amonestaciones, la última por insulto.

Ante una fantástica Naomi Osaka, que aterriza en Melbourne con su nuevo estatus de sensación de la WTA, se evaporó su sueño de igualar el récord absoluto de trofeos grandes, que tiene la australiana Margaret Court con 24 desde la década de los 70.

En su regreso a los courts, en una exhibición junto a su hermana Venus a fines de diciembre en Abu Dhabi, la organización pidió a los periodistas que no preguntaran por la final del Abierto de los Estados Unidos. “No evito nada, simplemente no tengo tiempo que perder para hablar de eso. Ya he hablado, todo el mundo lo ha hecho durante meses y meses. Lo mejor es pasar a cosas mejores”, señaló. Serena debutará ante la alemana Tatjana Maria.