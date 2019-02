“Tratan de menospreciar el trabajo de Defensa”

“No me sorprende que estemos punteros. Porque estamos trabajando para estar entre los cinco primeros”, agregó el goleador. Aunque admitió que “el objetivo en un principio era clasificar a la Copa Libertadores”.

Más adelante, tuvo elogios para con el DT: “Sebastián Beccacece nos terminó dando ese ‘algo’ que le faltaba a los planteles anteriores”. Y agregó que “en Malasia me dijeron que no vuelva y justo me llamó Beccacece. Fue el único que se comunicó conmigo y yo ya conocía el club. Por eso, no dudé en volver”.

Por otro lado, salió en defensa del trabajo que realiza el cuerpo técnico junto al plantel “Me molestó el comentario de Troglio del otro día, porque tratan de menospreciar a Defensa. Pero cuando quieran están invitados a ver cómo se trabaja”.

El ex DT de Gimnasia, tras la derrota de su equipo ante Defensa, dio a entender que había perdido por influencia de Christian Bragarnik, representante de jugadores ligado a la AFA y al manejo del fútbol del club de Florencio Varela.

En cuanto a la pelea por el título, en la cual el Halcón está metido de lleno, Marques le tiró la pelota a su rival directo. “Racing tiene la presión de ganar el torneo porque es un equipo grande”.