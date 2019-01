Tres detenciones por el homicidio del empresario

Para dar con los sospechosos fue clave el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, y el hallazgo de ropas y las zapatillas que usaron los atacantes el día del hecho.

Uno de los detenidos es conocido por el apodo de “Serrucho” y tiene 42 años, mientras los otros son dos hermanos de 26 y 32 años, que trabajaban para el municipio de Avellaneda y cuentan con antecedentes penales.

Los tres están acusados del crimen del empresario de 51 años y dueño de una curtiembre de Avellaneda, cometido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes últimos junto con al menos otras dos personas.

A pedido del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Quilmes, Leonardo Sarra, efectivos de la Departamental Lanús, de la DDI, Caballería, Halcón, Infantería y demás reparticiones policiales de la zona realizaron operativos simultáneos para apresar a los acusados.

Las detenciones se realizaron durante allanamientos en los que se secuestraron dos armas, vestimentas y otros elementos de interés para la causa. Los tres detenidos serán indagados por el fiscal Sarra, quien intentará determinar el móvil del crimen del empresario.

Espósito fue asesinado en su casa de la calle Avellaneda al 100, a unos 250 metros de la comisaría 2ª de Quilmes, en pleno centro de Bernal.

El empresario fue sorprendido por cinco delincuentes cuando llegó a su domicilio desde Punta del Este, donde el resto de su familia se había quedado para pasar sus vacaciones.

Según se indicó, en la parte posterior del inmueble funciona la habitación de la empleada doméstica, que descansaba cuando fue sorprendida por dos de los asaltantes, quienes la condujeron al sector delantero y la introdujeron en la habitación de Espósito, donde éste ya estaba atado con precintos plásticos.

Se sospecha que los delincuentes ingresaron a la casa antes de que llegara el dueño, luego de saltar la reja del frente que da la vereda e ir por los techos hasta llegar al jardín trasero, donde retiraron el mosquitero de una ventana que estaba abierta. A esta conclusión llegaron los investigadores luego de hallar una huella en el techo, que ya fue cotejada.

La empleada doméstica relató que ella y Espósito permanecieron encerrados en el dormitorio mientras los ladrones recorrían el resto de la vivienda, tras lo cual regresaron a la habitación, se lo llevaron a él y la mujer quedó encerrada y atada también con precintos.

Se indicó que Espósito fue llevado al baño de la casa, donde le ataron un toallón alrededor del cuello y le arrojaron agua para que les revelara dónde guardaba un maletín.

“Los delincuentes le preguntaron dónde estaba el maletín y él les dijo que no tenía ninguno”, explicó un allegado a la investigación, que no descartó que los asaltantes hayan contado con un dato erróneo.

Asimismo, detalló que los ladrones finalmente escaparon sin llevarse dinero que había en la casa, joyas y computadoras.

Por su parte, la empleada doméstica al escuchar que salían por la puerta principal de la casa logró desatarse y salir del dormitorio, y al hallar a Espósito tirado en el baño llamó al 911.

Cuando los efectivos policiales y personal del SAME arribaron al lugar constataron la muerte del empresario y, en base a una primera revisión del cadáver, los médicos no detectaron lesiones por golpes sino las marcas del estrangulamiento en el cuello y de ataduras en las muñecas. No se descarta, a instancias del fiscal Sarra, que se lleven a cabo nuevas detenciones.