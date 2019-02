Tricolores y Gasoleros quieren seguir de racha

Brown y Temperley llegan con el ánimo en alza tras buenos triunfos en la última fecha y ahora buscarán una nueva alegría que les permita figurar, por el momento, dentro de los puestos del Reducido.

C on aspiraciones similares, Brown y Temperley se miden en Adrogué, mañana desde las 17, con entrenadores que no confirmaron sus equipos, pero que no harán muchas modificaciones, en busca de seguir por la racha positiva de triunfos.