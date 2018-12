Trino, de Aca Seca

El año que se va es el de la publicación de un nuevo disco de Aca Seca, después de nueve años sin editar material enteramente propio. Sí, la salida de Trino es un acontecimiento -y no simplemente por el tiempo que pasó- pero el grupo tomó la grabación de modo opuesto a la pompa, con una soltura, una naturalidad que subyuga. En las diez canciones el trío demuestra... demuestra que no tiene que demostrar nada o al menos que no se plantea las cosas en esos términos. Juan Quintero, Andrés Beeuwsaert y Mariano “Tiki” Cantero no asumen que deban exhibirse folklóricos, ni modernos, ni vanguardistas. Ninguna etiqueta los apura y así arman un registro notable.