Tristán recibe a Flandria para confirmar la mejora

Con la diferencia que consiguió Deportivo Riestra en el último triunfo ante Atlanta, el conjunto de Bajo Flores, el último que obtendría por el momento el ascenso directo, estiró a 11 su ventaja, con un partido menos, sobre el Lechero. Por lo que apuntarle a estar dentro de las primeras cuatro plazas es casi una utopía para el elenco de Ezeiza, que tendrá que conformarse con buscar subir de categoría por la vía del torneo Reducido.

En una nueva prueba, tras los rumores del posible alejamiento, Daniel Bazán Vera no podrá contar con Rodrigo Vélez, quien llegó a la quinta amarilla, y aunque no confirmó el equipo titular, se estima que el once forme con Elías Fretes; Christian Varela, Ezequiel Vicente, Gastón Aguirre, Cristian Enciso; Fernando Lareu, Gerardo Martínez, Fernando Lorefice, Enzo Trinidad; Luis Salmerón y Luis López.

Además, el arbitraje de Américo Monsalvo ya fue mirado de reojo por el cuerpo técnico: La última vez que dirigió un Tristán-Flandria el juez cobró un penal muy polémico para el Canario, que Alejandro González intercambió por el único tanto del partido, en junio del 2015.