Tristán Suárez abre el ciclo interino de Raúl Wensel

El Lechero arrancó una nueva etapa desde el plano futbolístico y el ex jugador y entrenador de Banfield puso primera a los mandos del primer equipo luego del alejamiento del Indio, quien pegó el portazo tras la derrota contra Flandria.

La extensa semana que tuvo el conjunto de Ezeiza sirvió para que el Polaco pudiera implementar su idea de juego, ya que muchos integrantes del plantel venían de tres años con un mismo hilo con Bazán Vera, así que es un nuevo comienzo en líneas generales.

El cuerpo técnico de Wensel se compone por los ayudantes de campo Matías Pasarelli y Mauricio Banegas, además de los preparadores físicos Carlos Garro y Joaquín García Valdearena, quienes trabajan desde hace varios años con él y han sabido formar juveniles en épocas banfileñas.

Respecto del encuentro venidero, para el lunes todavía no está confirmado el once titular, puesto que el DT esperará a realizar la práctica final mañana y ultimar detalles.

Desde ya, no podrá contar con el expulsado defensor Elías Cáceres, que si bien no jugó desde el arranque ante el Canario, no podrá concentrar, así que Wensel, acostumbrado a formar canteras, apostaría por uno de los pibes del club.