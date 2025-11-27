La primera baja es la de Steimbach. El mediocampista finalizó su préstamo y debe volver a Gimnasia de La Plata, club dueño de su pase. Steimbach había llegado a mediados de 2024, después de su cesión a Quilmes. En el Lechero, disputó 32 partidos (26 como titular), aportó una asistencia y convirtió un gol en su estadía.

Otro ciclo que se cerró fue el de Pablo Ruiz. El volante se despidió del club tras tres temporadas, periodo en el que acumuló 98 partidos y 7 goles, siendo uno de los jugadores más regulares del equipo durante su paso.

Se sumó a la lista Franco Bergés, quien tampoco continuará en el club. El jugador, llegado desde Midland, disputó 35 partidos con la camiseta del Lechero y aportó dos goles, con un rendimiento que se destacó por su cumplimiento cada vez que le tocó estar.

Asimismo, Tomás Pérez Serra se despidió después de haber llegado en 2023. Su etapa incluyó un paso a préstamo por el fútbol griego, antes de regresar para ser una pieza importante del mediocampo. En 2025 participó en 32 partidos (20 como titular) y dio una asistencia.

Finalmente, el club también comunicó la salida de Federico Versaci. El jugador había llegado en 2024 desde Defensa y Justicia, y la institución destacó su profesionalismo y entrega durante su ciclo.

De esta manera, Tristán Suárez inicia la reestructuración de su plantel con estas cinco salidas, que cierran capítulos importantes y abren vacantes clave en el mediocampo y la defensa.