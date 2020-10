Programa de La Plata para el primero de octubre

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 IMPREVISORA, 7, J.Da Silva (11) 93146 2 Bonita Recompensa, 7, F.Aguirre (1) 4926 73,75 3/4 cpo 3 Out Of House, 5, C.Montoya (4) 14589 24,90 1 1/2 cpo 4 Pifilka, 7, M.J.Lopez (12) 142458 2,55 2 cps 5 La Mascarada, 7, G.J.Garcia (13) 45694 7,95 2 1/2 cps 6 Not Free, 3, R.Villegas (9) 44848 8,10 1/2 cpo 7 Mecha Star, 7, A.Cabrera (15) 102329 3,55 2 1/2 cps 8 My Set, 7, L.Balmaceda (6) 20466 17,75 3 cps 9 Ibi Negra, , J.Avendaño (14) 10716 33,90 1 1/2 cpo 10 Sensacion Urbana, 5, P.Sotelo (5) 7993 45,45 2 cps 11 Sulta Island, 7, R.R.Barrueco (8) 10335 35,15 3 cps ú Chaperita Road, 7, M.Aserito (3) 8618 42,15 6 cps - - - 506117

Dividendos: IMPREVISADORA $ 3,90, 2,40 y 1,70. Bonita Recompensa $ 13,60 y 8,20. Out Of House $ 4,45. IMPERFECTA $ 1.244,00. CUATRIFECTA $ 36.252,75. DOBLE EXTRA: a ganador $ 462,00, a placé $ 1.052,00. TRIPLO $ 206.147,50. PICK 4 $ 291.674,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 765.962,00 , con 5 aciertos $ 726,50. RECAUDACION $ 20.521.718. No corrieron: (2) Queen Zenobia, (7) Media Docena y (10) Corvina Rubia. Tiempo: 56s38c. Cuidador: P.D.Falero Moris. Stud: Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y In Mission