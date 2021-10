Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 10

Que Vida Buena - Talking About It

LET IT GO

ICY BAMBINO (10) LET IT GO (8) MASTER OF BRIDES (9)