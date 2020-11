Wonder Lake , 7, J.Noriega

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 CRAZY MASTER, , B.Enrique (5) 149823 2 Inthemoney, , A.Domingos (4) 59575 12,70 1/2 cpo 3 Ubica, , W.Moreyra (6) 24019 31,50 3/4 cpo 4 Coca Stripes, , W.Pereyra (2) 95170 7,95 1 1/2 cpo 5* Cool Berry, , F.L.Goncalves (8) 280224 2,70 1/2 cpo 6 Whisky Chaser, , A.Cabrera (10) 46276 16,35 2 cps 7 Enumerable, , L.Balmaceda (9) 240192 3,15 1 cpo 8 Best Offer, , G.Bonasola (11) 57756 13,10 1/2 cpo 9X Joy Rodhesia, , J.Villagra (3) 97626 7,75 2 cps ú Soy Gigi, , M.Valle (7) 8006 94,50 23 cps - - - 1058668 - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío

Dividendos: CRAZY MASTER $ 6,40, 3,30 y 2,75. Inthemoney $ 4,10 y 4,40. Ubica $ 4,80. IMPERFECTA $ 208,50. CUATRIFECTA $ 35.022,25. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.008,00, a placé $ 338,00. TRIPLO $ 5.265,00. PICK 4 $ 22.386,00. No Corrió: (1) Take The Lead. Tiempo: 1'25s20c. Cuidador: N.G.Ricchi. Stud: El Omarcito. La ganadora de 3 años es hija de Mastercraftsman y Crazy Niste. RECAUDACIÓN: $ 22.455.839.

GIULLIVER. Crackberry. Cosecharas Tu Siembra. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos57s48c.A.R.Cervantes.Celina Y Juan (cdu). El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Maricy