Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

SEXTA CARRERA- 2000 METROSClasico Jockey Club De La Provincia De Buenos Aires (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 EL INFORMADO, 56, F.L.Goncalves (3) 2 Emprestado, 56, E.Ortega P. (1) 1,35 2 cps 3 Across The Gulch, 56, G.Hahn (2) 7,50 cza 4 Mister Allinson, 56, J.Villagra (5) 5,65 1 1/2 cpo 5 El Carmelo, 56, W.Aguirre (6) 18,90 14 cps 6 Telus Affair, 52, E.G.Ortega T. (7) 29,10 5 cps ú El Pacino, 54, J.Yalet (h) (4) 55,80 14 cps - - - Dividendos: EL INFORMADO $ 3,85 y 1,25. Emprestado $ 1,20. EXACTA $ 78,50. TRIFECTA $ 290,00. DOBLE $ 850,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'4s80c. Cuidador: O.R.Cavallaro. Stud: Robertito B.. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Simple Story SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BUEN ARGENTINO, 56, R.L.Gonzalez (3) 2 El Guapeton, 56, P.Sotelo (5) 15,50 1/2 cpo 3 Evo Regalon, 53, F.Roldan (2) 6,05 6 cps 4 Master Of Masters, 56, L.Cabrera (9) 3,90 2 cps 5 Carrobbio, 56, C.Sandoval (4) 30,75 1/2 cza 6 Lucero Sale, 56, M.N.Ferreyra (6) 8,95 5 cps ú Valiente Emperor, 56, O.Arias (1) 5,50 cza - - - Dividendos: BUEN ARGENTINO $ 1,7 y 1,65. El Guapeton $ 4,35. EXACTA $ 188,00. . TRIFECTA $ 521,50. DOBLE $ 472,50. TRIPLO $ 1.219,00. CUATERNA $ 8.064,00.No corrieron: (7) Capolicho Judo y (8) Nabasiatic. Tiempo: 1'25s36c. Cuidador: R.O.Anglat. Stud: Cuadra Del Interior. El ganador de 3 años es hijo de Buen Verso y Muy Atrayente OCTAVA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 DYNAMIC DAY, 57, F.L.Goncalves (8) 2 Orpen Bamb, 57, A.Cabrera (2) 1,55 4 cps 3 Siquta, 57, J.Rivarola (11) 12,60 3/4 cpo 4 Bamba City, 54, J.R.Benitez V. (6) 13,25 1 cpo 5 Notable King, 53, U.Chaves (12) 22,35 2 cps 6 Catedratico Guapo, 53, R.Villegas (7) 30,90 3 cps 7 Campano Zam, 57, F.Menendez (10) 54,05 1 cpo 8 Espantahero, 55, L.M.Fer`dez (5) 209,55 3/4 cpo 9 Rey Frisado, 54, M.A.Sosa (4) 10,15 1 cpo 10 Infatuado, 57, F.Juri (9) 300,80 16 cps 11 Santino Pecoso, 54, S.Piliero (1) 66,80 2 cps 12 Loquito Mail, 57, R.Villagra (13) 434,50 4 cps ú Tenochtitlan, 57, F.Aguirre (3) 168,05 16 cps - - - Dividendos: DYNAMIC DAY $ 2,70, 1,90 y 1,30. Orpen Bamb $ 1,30 y 1,20. Siquta $ 1,70. IMPERFECTA $ 58,00. CUATRIFECTA $ 3.988,00. DOBLE $ 462,50. CADENA Con 6 Aciertos $ 87.391,00. con 5 Aciertos $ 685,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s5c. Cuidador: J.A.Caruso. Stud: Pampa. El ganador de 5 años es hijo de Dynamix y Critic Day NOVENA CARRERA- 1700 METROS Pag. Dist. 1 TORNAZOLADO, 57, A.Marinhas (7) 2 Matrix Joy, 57, E.Talaverano (4) 2,30 3/4 cpo 3 Lado Sureño, 53, U.Chaves (6) 12,25 2 1/2 cps 4 Angel Del Cielo, 57, F.L.Goncalves (2) 2,40 2 cps 5 Master Clette, 57, R.Blanco (3) 2,70 3 cps 6 Mem`s Neartic, 53, E.G.Ortega T. (1) 14,35 1 1/2 cpo - - - Dividendos: Tornazolado $ 34,10 y 6,15. Matrix Joy $ 1,60. EXACTA $ 1.438,00. TRIFECTA $ 5.397,50. DOBLE $ 7.012,50.No Corrió: (5) Moet Mix. Tiempo: 1'43s92c. Cuidador: J.J.Marinhas. Stud: Sauce Grande. El ganador de 4 años es hijo de Aerosol y Top Road DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 IMMACOLATA, 57, G.Hahn (3) 2 Diama Key, 57, A.Cabrera (15) 4,05 2 cps 3 Osinaga, 53, F.Caceres (4) 26,70 2 cps 4 La Velocista, 57, M.J.Lopez (5) 4,60 2 cps 5 Danna Royal, 53, U.Chaves (11) 11,15 cza 5 Señora Vercera, 53, D.Lencinas (10) 87,70 1/2 cpo 6 Discepola, 54, M.Giuliano C. (14) 9,10 1/2 cpo 7 Luna Cayetana, 53, S.Arias (13) 62,70 6 cps 8 Compacta Vega, 54, L.Paredes (9) 13,75 11 cps 9 Bella Amanecida, 57, F.Aguirre (8) 71,30 1 cpo 11 Linda Casualidad, 57, F.Arreguy (h) (2) 25,85 2 cps 12 Angel Face, 57, P.Sotelo (12) 26,00 9 cps 13 Ambiciosa Vega, 57, F.Juri (7) 16,45 11 cps ú Solar Energy, 57, R.Villagra (1) 78,95 1 1/2 cpo - - - Dividendos: IMMACOLATA $ 2,05, 1,65 y 1,50. Diama Key $ 1,75 y 1,55. Osinaga $ 2,95. IMPERFECTA $ 122,00. CUATRIFECTA $ 6.720,00. DOBLE $ 9.482,50. TRIPLO $ 11.607,00. CUATERNA $ 37.500,00.No Corrió: (6) Corazonada Spring. Tiempo: 1'19s76c. Cuidador: M.A.Cotignola. Stud: La Churrasquera (az). La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Indiavolata UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RIFF, 50, F.Caceres (5) 2 Tamayo Azteca, 54, M.A.Sosa (7) 1,70 1/2 cpo 3 Allens Cash, 57, W.Aguirre (2) 2,50 1 1/2 cpo 4 Don Villarino, 50, D.Lencinas (6) 16,00 cza 5 Narguille (uru), 57, J.Rivarola (1) 4,45 2 1/2 cps - - - Dividendos: RIFF $ 7,10. EXACTA $ 272,50. TRIFECTA $ 581,00. DOBLE $4.242,50.No corrieron: (3) Elegante Freud, (4) Latin Wood y (8) Stretovich. Tiempo: 1'13s17c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Los Goyitos. El ganador de 5 años es hijo de El Azor y Lady Gua DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 POSITIVA AMBICION, 53, S.Arias (9) 2 Maserati, 55, A.I.Romay (6) 8,40 1 cpo 3 Silvia Raquel, 53, L.Ramallo (2) 4,25 2 1/2 cps 4 Bandida Best, 54, M.Giuliano C. (4) 2,35 1 cpo 5 Lippee, 53, E.Candia G. (5) 3,25 1 1/2 cpo 6 Mi Trinchera, 57, F.Menendez (3) 28,15 6 cps 7 Must Triumph, 57, F.Aguirre (7) 9,95 3/4 cpo 8 Muy Atormentada, 54, F.Roldan (10) 41,60 9 cps ú Dancing Street, 53, D.Lencinas (8) 32,75 6 cps - - - Dividendos: POSITIVA AMBICION $ 8,55, 3,35 y 4,15. Maserati $ 3,90 y 2,80. Silvia Raquel $ 3,50. EXACTA $ 590,50. TRIFECTA $ 2.355,50. DOBLE $ 4.730,00. CUATERNA $ 107.636,00.No Corrió: (1) Recit Delicia. Tiempo: 1'14s18c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: El Gruñon. La ganadora de 6 años es hija de Emperor Richard y Positive Dream DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 DANA POINT, 53, A.B.Valdez (8) 2 Expressive Tilly, 57, A.Marinhas (6) 4,15 3 cps 3 Most Happy, 54, M.A.Sosa (5) 8,00 2 1/2 cps 4 Zarkara, 57, G.Hahn (1) 3,90 3 cps 5 Flourish, 55, L.M.Fer`dez (11) 104,05 1/2 cpo 6 Cima Brijilda, 53, D.Lencinas (12) 38,05 5 cps 7 Mem`s Cigar, 57, A.Cabrera (3) 22,70 1/2 pzo 8 High Rate, 57, C.Sandoval (15) 43,75 1/2 pzo 9 Taura Soy, 57, J.Rivarola (4) 10,65 1 cpo 10 Triunfal, 53, F.Caceres (10) 212,30 7 cps 11 Spinning Lady, 53, S.Arias (13) 6,40 1/2 cpo 12 Africa Girl, 57, F.Menendez (7) 74,40 12 cps 13 Emma Baby, 57, F.Aguirre (9) 135,45 4 cps 14 La Colo Colo, 57, S.Piliero (14) 184,40 2 cps ú Nomencladora, 55, A.I.Romay (2) 26,50 5 cps - - - Dividendos: Dana Point $ 2,85, 1,20 y 1,10. Expressive Tilly $ 1,20 y 1,10. Most Happy $ 1,10. IMPERFECTA $ 93,00. CUATRIFECTA $ 2.673,00. DOBLE $ 1.172,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s96c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: El Cartujo. La ganadora de 4 años es hija de Lenovo y Formal Sale DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 ALVARINHA, 57, W.Aguirre (8) 2 Baldovina, 57, D.R.Gomez (9) 5,15 1 cpo 3 Gilda Eva, 54, F.Roldan (15) 26,20 3/4 cpo 4 Dulce Cantora, 54, M.A.Sosa (7) 6,00 1 1/2 cpo 5 Susan Island, 57, E.Siniani (11) 4,60 1 cpo 6 Barzelletta, 57, J.Rivarola (10) 23,05 3 cps 7 Equal Turca, 57, S.Piliero (16) 8,90 1/2 cpo 8 Stormy Magica, 57, F.Menendez (5) 7,15 3/4 cpo 9 Emmalua, 53, U.Chaves (12) 58,85 2 cps 10 Zambita Letal, 53, D.Lencinas (2) 9,10 cza 11 Spring Amazon, 57, F.Aguirre (14) 67,55 1/2 cpo 12 Top Teen, 57, M.J.Lopez (1) 3,30 cza ú Que Macanuda, 53, E.G.Ortega T. (6) 9,60 1 1/2 cpo - - - Dividendos: ALVARINHA $ 6,95, 2,85 y 3,30. Baldovina $ 7,20 y 4,10. Gilda Eva $ 8,55. IMPERFECTA $ 6.970,00. CUATRIFECTA $ 838.482,00. DOBLE DESQUITE $ 4.980,00. TRIPLO $ 5.941,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 149.394,00. No corrieron: (3) Soy Chuck, (4) Lapa y (13) April Dubai. Tiempo: 1'19s42c. 