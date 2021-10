Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

TALK TO ME BABY , 57, G.Bonasola

SEGUNDA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DON CENTURION, 57, F.L.Goncalves (10) 2 Un Capricho, 57, E.Ortega P. (7) 7,75 3 cps 3 True Cima, 57, J.Villagra (3) 19,60 1 1/2 cpo 4 Cubano Perfecto, 57, B.Enrique (9) 26,20 4 cps 5 Jump Higher, 57, J.Rivarola (8) 17,65 pzo 6 Lainerie, 57, R.Blanco (5) 18,15 2 1/2 cps 7 Chanter, 57, W.Moreyra (11) 2,80 cza 8 San Valentino, 57, G.J.Garcia (1) 35,65 1 cpo 9 Lebruno, 57, M.Valle (6) 3,45 5 cps 10* Dearly Manners, 57, O.Alderete (4) 90,25 27 cps úX Quintin Stripes, 57, G.Calvente (2) 11,45 - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Desmontó Dividendos: DON CENTURION $ 5,00, 2,35 y 2,05. Un Capricho 2,60 y 1,60. True Cima $ 2,95. IMPERFECTA $ 732,00. CUATRIFECTA $ 268.127,50. DOBLE: a ganador $ 2.105,00, a placé $ 1.520,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'1s8c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Doña Lancera TERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CARRASQUEÑO, 56, F.Coria (8) 2 Humor Sabatino, 56, L.Cabrera (2) 5,05 pzo 3 Laureate, 56, Jorge Peralta (1) 13,55 2 cps 4 Expressive Kafu, 56, G.J.Garcia (5) 29,95 7 cps 5 Pakitruz, 56, W.Moreyra (3) 3,75 cza 6 Basko Iñaki, 56, W.Pereyra (4) 14,05 8 cps ú Fortune Maker, 56, F.L.Goncalves (6) 4,75 18 cps - - - Dividendos: CARRASQUEÑO 1,85 y 2,25. Humor Sabatino $ 2,25. EXACTA $ 497,00. TRIFECTA $ 973,00. DOBLE: a ganador $ 332,50, a placé $ 247,50.No corrieron: (7) Smart Flesh y (9) Antrochado. Tiempo: 56s76c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Los Mamines. El ganador de 3 años es hijo de Santillano y Camomila Tea CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LE MERIDIEN, 54, E.G.Ortega T. (12) 2 Moñito, 57, P.Diestra (h) (15) 14,20 4 cps 3 Grand Costoso, 57, B.Enrique (5) 13,35 pzo 4 Blooming Genius, 57, A.Paez (4) 33,50 pzo 5 Oficial Matute, 57, Jorge Peralta (1) 19,80 1/2 cpo 6 Tio Juanca, 57, F.Coria (13) 4,80 cza 7 Epikur, 56, E.Martinez (8) 65,35 1 cpo 8 Barty Key, 57, F.L.Goncalves (9) 9,15 2 cps 9 Handsome Horse, 57, D.Ramella (6) 124,25 1/2 cpo 10 Le Marchand, 55, R.Frias (14) 21,30 2 1/2 cps 11 Amiguito Trastornado, 57, A.I.Romay (11) 140,70 1 cpo 12 El Del Medio, 57, F.Arreguy (h) (10) 44,05 1 1/2 cpo 13 Super Druid, 57, M.Valle (7) 26,00 2 cps 14 Sin Contrato, 57, L.Cabrera (3) 94,55 1 cpo ú Lanceado Vega, 57, W.Moreyra (2) 20,25 3 cps - - - Dividendos: LE MERIDIEN $ 3,80, 1,75 y 1,40. Moñito $ 3,00 y 1,95. Grand Costoso $ 4,20. IMPERFECTA $ 752,50. CUATRIFECTA $ 248.057,50. DOBLE: a ganador $ 342,50, a placé $ 170,00. PICK 4 $ 127.445,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s40c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: Don Cristobal (az). El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y Peperoncina QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DAR EL ALMA, 57, O.Alderete (5) 2 Berserker, 57, F.L.Goncalves (4) 1,60 2 1/2 cps 3 Grosso Amor, 57, W.Pereyra (2) 5,30 3 cps 4 Top Rimoute, 57, E.Torres (7) 10,45 1/2 cpo 5 Fall Away, 54, R.Bascuñan (6) 7,15 1 1/2 cpo 6 Pasaje Real, 57, S.Piliero (1) 25,40 13 cps ú* Pyscos, 54, E.G.Ortega T. (3) 18,70 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DAR EL ALMA $ 3,80 y 1,85. Berserker $ 1,25. EXACTA $ 435,00. TRIFECTA $ 806,00. DOBLE: a ganador $ 767,50, a placé $ 70,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s66c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: La Disparada. El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Dolore SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HILANDERIA, 56, M.Valle (6) 2 Crhys Kissing, 56, I.Monasterolo (10) 63,65 1 1/2 cpo 3 De Leyenda, 56, F.Coria (8) 3,10 1 cpo 4 Nakati Salvaje, 56, F.L.Goncalves (12) 1,65 1 cpo 5 Sobre La Marcha, 56, C.Velazquez (1) 13,50 3 cps 6 Trenelina, 56, R.Blanco (13) 17,55 1/2 cpo 7 Blufi, 54, R.Bascuñan (11) 35,80 1/2 cpo 8 Tigra Paz, 56, W.Moreyra (3) 0,00 5 cps 9 Purple Rush, 56, C.Cuellar (12a) 1,65 cza 10 Too Ta, 56, F.Aguirre (7) 45,40 1 cpo 11 Love Winning, 56, M.Gonzalez (14) 8,40 8 cps 12 Chica Famosa, 56, B.Enrique (9) 16,80 3/4 cpo 13 Desnuda Kal, 54, C.Cabrera (5) 178,20 4 cps 14* Reina Sin Trono, 56, A.Giorgis (15) 150,35 3 cps úX Clarita Red, 56, W.Pereyra (4) 54,25 - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Rodó Dividendos: HILANDERIA $ 34,25, 5,60 y 2,50. Crhys Kissing $ 18,60 y 7,75. De Leyenda $ 1,60. IMPERFECTA $ 7.755,00. CUATRIFECTA $ 231.875,00. DOBLE: a ganador $ 4.022,50, a placé $ 1.535,00. TRIPLO $ 33.332,50. PICK 4 $ 83.332,50.No Corrió: (2) La Historica. Tiempo: 56s61c. Cuidador: M.C.Muñoz. Stud: Javi (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Heavenly Star SEPTIMA CARRERA- 2200 METROS Pag. Dist. 1 JENOFONTE STARK, 56, J.Villagra (5) 2 Luckman, 56, W.Moreyra (2) 4,10 8 cps 3 Rex Rye, 56, F.L.Goncalves (1) 2,65 6 cps 4 Very Funny, 56, G.Bonasola (3) 2,35 6 cps - - - Dividendos: JENOFONTE STARK $ 2,80. EXACTA $ 432,50. TRIFECTA $ 450,00 . DOBLE: a ganador $ 3.385,00, a placé $ 412,50. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 3.618.435,00 , con 5 aciertos $ 13.515,00.No Corrió: (4) Don Vicenzo. Tiempo: 2'15s3c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Los Betos. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Creepada OCTAVA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap 76º Aniv. De La Asociacion Del Personal De Los Hipodromos, Agencias, Apuestas Y Afines Pag. Dist. 1 ROMANTICON KEY, 59, R.Blanco (1) 2 Dale Gaucho, 62, B.Enrique (9) 3,90 pzo 3 South Prospect, 58, F.L.Goncalves (3) 4,55 v.m. 4 Romance Oculto, 52, F.Roldan (2) 107,40 1/2 cpo 5 Indy Award, 54, J.R.Benitez V. (8) 80,30 1 cpo 6 Don Jupiter, 55, O.Alderete (4) 16,80 3 cps 7 Lunaway, 57, J.Villagra (5) 2,45 1 1/2 cpo 8 Casco De Oro, 56, M.N.Ferreyra (11) 21,10 pzo 9 Recoome, 63, R.Frias (6) 9,35 2 cps ú El Cubista, 57, F.Aguirre (10) 18,25 cza - - - Dividendos: ROMANTICON KEY $ 9,70, 2,65 y 1,55. Dale Gaucho $ 1,75 y 1,20. South Prospect $ 1,60. IMPERFECTA $ 540,00. CUATRIFECTA $ 84.802,50. DOBLE: a ganador $ 1.022,50, a placé $ 130,00. TRIPLO $ 38.460,00. PICK POZO MAX $ 299.995,00.No Corrió: (7) Vice Consul. Tiempo: 56s29c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: El Reencuentro (sl). El ganador de 7 años es hijo de Key Deputy y I`love Cat NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 THE WILD TALENT, 56, D.Ramella (3) 2 Turf Y Amigos, 56, E.Martinez (7) 2,70 1 1/2 cpo 3 Secondi, 56, W.Moreyra (1) 7,25 3 cps 4 Isleño Royal, 56, F.L.Goncalves (4) 7,50 1 1/2 cpo 5 El Cumanes, 56, F.Coria (9) 7,30 6 cps 6 Ocultista, 56, Jorge Peralta (5) 12,75 3 cps 7 Rugido, 56, P.Carrizo (2) 31,85 3 cps ú Rey Seattle, 56, R.Blanco (6) 19,70 s.a. - - - Dividendos: THE WILD TALENT $ 2,20 y 1,80. Turf y Amigos $ 1,25. EXACTA $ 337,00. TRIFECTA $ 303,00. DOBLE: a ganador $ 727,00, a placé $ 270,00.No Corrió: (8) Muñeco Vudu. Tiempo: 57s44c. Cuidador: R.J.Ayub. Stud: Los T. (r. Iv). El ganador de 3 años es hijo de Equal Talent y Wild Dabbler DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ROÑA BUSCA, 57, W.Moreyra (7) 2 All Yours, 57, D.Ramella (11) 13,50 2 1/2 cps 3 Dubai`s Cat, 57, O.Arias (5) 52,40 3 cps 4 Cada Cual A Losuyo, 57, F.Coria (8) 36,75 1 1/2 cpo 5 Spiralis, 57, M.Valle (13) 10,00 2 cps 6 Pintada Fil, 57, F.L.Goncalves (3) 14,05 2 1/2 cps 7 Aripuana, 57, M.A.Palacios (10) 44,40 1/2 cpo 8 Felicidad Eterna, 54, E.G.Ortega T. (6) 71,50 3 cps 9 Arandanera, 55, R.Frias (4) 26,75 pzo 10 Gran Pampeana, 55, R.Blanco (2) 14,95 12 cps ú* Jazmin Noir, 57, B.Enrique (12) 4,50 - - - - - (*) Se cayó el jinete Dividendos: ROÑA BUSCA $ 10,10, 2,40 y 2,35. All Yours $ 3,15 y 2,65. Dubai's Cat IMPERFECTA $ 1.407,00. DOBLE: a ganador $ 2.222,50, a placé $ 175,00. TRIPLO $ 20.407,50. PICK 4 $ 51.722,50.No corrieron: (1) Milagrosa Island y (9) Allegresha. Tiempo: 56s22c. Cuidador: M.R.Arce. Stud: El General (az). La ganadora de 5 años es hija de Important Ride y Nice Ground UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Seleccion (g. I) - Copa sfundacion La Salle Argentinas - GRUPO I Pag. Dist. 1 CARTA EMBRUJADA, 56, J.Noriega (7) 2* Super Bijou, 57, R.Blanco (8) 5,70 pzo 3 Far Away Love, 56, F.L.Goncalves (6) 3,30 7 cps 4 Kume, 56, F.Coria (5) 21,20 1 cpo 5X Estancia Grande, 57, E.Ortega P. (3) 0,00 3 cps 6 Ciudad De La Furia, 56, W.Moreyra (1) 6,90 1 1/2 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío Dividendos: CARTA EMBRUJADA $ 1,45 y 1,10. Super Bijou $ 1,25. EXACTA $ 252,50. TRIFECTA $ 213,00. DOBLE: a ganador $ 390,00, a placé $ 492,50.No corrieron: (2) La Mosquita Muerta y (4) Speedboast. Tiempo: 2'0s62c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: La Leyenda. La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Carta Ganadora DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ICARIA, 57, I.Monasterolo (5) 2 Thurman, 57, C.Velazquez (7) 7,35 1 cpo 3 La Escritora, 57, J.Villagra (2) 6,45 3 cps 4 Would You Like, 55, R.Frias (13) 31,20 1/2 cpo 5 Interfizz, 53, R.Bascuñan (6) 79,80 1 1/2 cpo 6 Amanecida Kiss, 57, R.Blanco (11) 4,66 cza 7 Thensa, 57, O.Alderete (3) 31,90 1/2 cpo 8 Reali Rye, 57, F.L.Goncalves (12) 7,75 2 1/2 cps 9 Della Franchesca, 57, L.Vai (8) 58,25 1 cpo 10 Sasha Halo, 57, F.Coria (1) 3,45 pzo 11 Bond To Me, 57, E.Talaverano (9) 27,55 3/4 cpo ú Crazy Master, 57, W.Moreyra (10) 17,25 5 cps - - - Dividendos: ICARIA $ 8,20, 3,25 y 2,05. Thurman $ 3,35 y 1,90. La Escritora $ 4,30. IMPERFECTA $ 885,00. CUATRIFECTA $ 159.362,50. DOBLE: a ganador $ 350,00, a placé $ 107,00. PICK 4 $ 18.292,50.No Corrió: (4) Chauffaja. Tiempo: 1'9s27c. Cuidador: J.E.Teppaz. Stud: Nycsi. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Igara DECIMOTERCERA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 ENFERMIZO PARADISO, 57, R.Blanco (2) 2 Nicolas Express, 57, F.L.Goncalves (3) 5,55 1 1/2 cpo 3 Dalbornell, 57, W.Moreyra (5) 1,80 1 1/2 cpo 4 Inside Trader, 54, E.G.Ortega T. (1) 10,90 2 cps 5 Darth Vader, 52, R.Bascuñan (6) 5,70 pzo 6 Black Code, 56, G.J.Garcia (4) 13,30 v.m. - - - Dividendos: ENFERMIZO PARADISO $ 3,15 y 2,95. Nicolas Express $ 3,25. EXACTA $ 825,00. TRIFECTA $ 819,00. DOBLE: a ganador $ 1.255,00, a placé $ 410,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'47s34c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: Picabuey. El ganador de 5 años es hijo de Fragotero y Sos Muy Joven DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TRUE COMMAND, 56, W.Moreyra (1) 2 Aragone, 56, F.Arreguy (h) (9) 15,60 1/2 cza 3 Che Malevo, 56, G.J.Garcia (4) 2,40 3/4 cpo 4 Miracle Runner, 56, B.Enrique (5) 5,45 pzo 5 Weiba, 56, F.L.Goncalves (7) 2,25 3/4 cpo 6 Tsunami Key, 56, L.Franco (3) 37,10 2 cps 7 Chuck Gal, 53, M.Valle (10) 18,60 1 1/2 cpo 8 Que Presumido, 56, A.Marinhas (6) 12,55 1 cpo ú Enter Storm, 56, Jorge Peralta (8) 52,20 13 cps - - - Dividendos: TRUE COMMAND $ 8,85, 3,45 y 1,70. Aragone $ 3,30 y 2,25. Che Malevo $ 2,60. EXACTA $ 3.472,50. TRIFECTA $ 7.658,00. DOBLE: a ganador $ 752,50, a placé $ 640,00. TRIPLO $ 29.410,00. PICK 4 $ 22.112,50.No Corrió: (2) Semiden. Tiempo: 56s57c. Cuidador: J.L.Alonso. Stud: Farra Corrida (r.iv). El ganador de 3 años es hijo de War Command y Taormine DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LOVE SUMMER, 54, E.G.Ortega T. (6) 2 Rey Rocco, 57, W.Moreyra (1) 3,00 1 1/2 cpo 3 Ojo Mojado, 57, F.L.Goncalves (14) 5,70 1/2 cpo 4 Candy Por Siempre, 57, R.L.Gonzalez (11) 109,60 4 cps 5 Vasco Hero, 57, Jorge Peralta (13) 23,20 1 1/2 cpo 6 Shy Dubai, 56, A.Casteig (3) 16,95 2 cps 7 Leon Candy, 54, R.Padilla B. (8) 38,00 4 cps 8 Musico Johan, 56, E.Martinez (2) 108,10 1 cpo 9 Little King, 57, I.Monasterolo (5) 100,00 3 cps 10 Lafite, 57, G.J.Garcia (10) 112,95 1 1/2 cpo 11 Don Mango, 57, E.Ortega P. (4) 84,90 cza ú Perfume Italiano, 57, B.Enrique (12) 3,20 1/2 cpo - - - Dividendos: LOVE SUMMER $ 8,20, 2,35 y 1,30. Rey Rocco $ 2,85 y 1,45. Ojo Mojado $ 1,35. IMPERFECTA $ 677,50. CUATRIFECTA $ 70.777,50. DOBLE: a ganador $ 3.360,00, a placé $ 432,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 5.497.305,00, con 5 aciertos $ 7.010,00.No corrieron: (7) Super Creativo y (9) Cante Con Galan. Tiempo: 1'10s6c. Cuidador: D.H.Recart. Stud: Mat Agus (sr). El ganador de 4 años es hijo de Galicado y La Pibita DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUE LINDA MORENA, 57, D.Ramella (14) 2 Que Tempestad, 57, E.Talaverano (12) 6,70 v.m. 3 Tramposa Tub, 57, B.Enrique (13) 3,55 pzo 4 Sebi Queen, 57, W.Moreyra (3) 10,55 3 cps 5 Ratisbona, 53, F.Caceres (15) 3,95 cza 6 Agua Salvaje, 57, O.Arias (11) 82,50 pzo 7 Misil Bailarina, 57, R.M.Torres (2) 68,25 4 cps 8* Clarita Sar, 57, C.Montoya (4) 24,10 4 cps 9 Giant Flecha, 57, F.L.Goncalves (10) 10,50 cza 10 Señora Del Trono, 57, Jorge Peralta (7) 42,95 4 cps 11 Lady Como Tu, 55, E.Martinez (5) 8,35 2 1/2 cps 12 Bamba Key, 53, F.Aguirre (9) 12,45 1 cpo 13 Le Dame Blanche, 57, A.Cabrera (6) 47,00 5 cps 14 Joy Sexista, 57, L.Balmaceda (8) 27,70 1 cpo ú Re Chuck, 57, A.Giorgis (1) 48,95 6 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: QUE LINDA MORENA $ 9,30, 3,25 y 2,85. Que Tempestad $ 3,05 y 2,50. Tramposa Tub $ 1,55. IMPERFECTA $ 1.075,00. CUATRIFECTA $ 105.697,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 6.410,00, a placé $ 2.650,00. TRIPLO $ 48.780,00. PICK 4 $ 175.000,00. Corrieron todos. 