Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 KEY SEITER, 57, F.Coria (15) 2 Doble Discurso, 58, G.Mansilla (1) 14,20 5 cps 3 Hago Humo, 57, R.M.Torres (3) 6,30 1/2 cpo 4 Catchasyoucan, 57, R.Alzamendi (4) 21,25 1 1/2 cpo 5 Chiche Halo, 57, C.Cuellar (10) 39,75 2 cps 6 Indio Expressive, 57, G.Bonasola (12) 9,30 1 1/2 cpo 7 El Kuki, 57, J.Villagra (11) 8,55 1 1/2 cpo 8 Love Hunter, 57, F.Vilches (5) 2,85 cza 9 Lord Guante, 57, L.Noriega (13) 66,65 3 cps 10* Achispado Song, 57, J.Oger (7) 109,30 5 cps 11X Jai Malik, 57, A.Giorgis (6) 137,20 3/4 cpo ú+ Chico Island, 57, F.L.Goncalves (8) 10,30 15 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó retrasado

Dividendos: KEY SEITER $ 3,75, 2,45 y 1,35. Doble Discurso $ 4,65 y 2,15. Hago Humo $ 1,50. IMPERFECTA $ 3.640,00. CUATRIFECTA $ 62.500,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.300,00, a placé $ 5.270,00. TRIPLO $ 34.880,00. PICK 4 $ 119.910,00. No corrieron: (2) Que Te Hicieron, (9) No Volvere y (14) Reciclando. Tiempo: 58s23c. Cuidador: F.S.Ardohain. Stud: Los Bandidos (nquen). El ganador de 4 años es hijo de Key Deputy y Seiter Niste. RECAUDACIÓN: NO FUE SUMINISTRADA..

