Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 HORAS EN BLANCO, 57, W.Pereyra (6) 0 2 Triunfadora, 57, P.Carrizo (13) 0 5,05 1/2 pzo 3 Jueza Coraje, 57, J.Noriega (2) 0 9,90 1 cpo 4 Escaping Justice, 57, I.Monasterolo (12) 0 2,20 1 1/2 cpo 5 Tajina, 54, R.Frias (8) 0 19,00 2 cps 6 Doña Langosta, 57, F.Barroso (5) 0 8,85 3/4 cpo 7 Singarela, 57, D.Ramella (1) 0 6,60 1/2 cpo 8 Esplendida Craf, 57, R.Blanco (9) 0 20,80 5 cps 9 Sail Global, 57, A.Giannetti (4) 0 16,20 2 cps 10 Correr La Bola, 57, B.Enrique (3) 0 61,40 8 cps ú Dracarys, 57, M.Valle (11) 0 133,15 5 cps - - - 0 Dividendos: HORAS EN BLANCO $ 4,35, 2,10 y 2,05. Triunfadora $ 2,85 y 2,25. Jueza Coraje $ 5,35. IMPERFECTA $ 915,00. CUATRIFECTA $ 10.024,50. DOBLE $ 610,00.No corrieron: (7) Soy Buscada y (10) Contessa Star. Tiempo: 1'23s23c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Ferre. La ganadora de 4 años es hija de Cosmic Trigger y Oye Chica DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 TRADIZIONALE, 57, B.Enrique (7) 0 2 Speedo, 57, J.Noriega (16) 0 2,05 1/2 pzo 3 Inside Trader, 57, I.Monasterolo (6) 0 8,10 cza 4 Universo Plus, 55, M.La Palma (8) 0 47,75 4 cps 5 Caminante Real, 50, J.Espinoza (3) 0 84,60 2 cps 6 Changeover Days, 50, E.G.Ortega T. (5) 0 79,70 1 1/2 cpo 7 Magician Ray, 54, A.Coronel E. (4) 0 21,90 2 cps 8 Zamba Strong, 54, M.Valle (13) 0 11,15 pzo 9 Colt Fast, 54, J.R.Benitez V. (14) 0 36,60 7 cps 10 Perfect Smile, 57, R.Alzamendi (15) 0 15,10 1 cpo 11 Don Gotico, 52, R.Bascuñan (17) 0 22,80 2 cps 12 Hablar Con Todos, 57, W.Pereyra (9) 0 5,55 1/2 cpo 13 Aereo Bam, 53, R.L.Garcia (10) 0 65,05 2 cps 14 Tio Charly, 54, L.Tello E. (1) 0 89,40 3 cps 15 Don Prestigio, 54, R.Frias (12) 0 58,30 hco ú Le Procope, 57, A.Giannetti (2) 0 6,35 1 cpo - - - 0 Dividendos: TRADIZIONALE $ 9,85, 2,35 y 1,90. Speedo $ 1,40 y 1,15. Inside Trader $ 1,60. IMPERFECTA $ 727,50. CUATRIFECTA $ 333.333,00. DOBLE $ 13.030,00. TRIPLO $ 24.800,00. CUATERNA $ 131.640,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 119.299,00, con 4 aciertos $ 681,00. No Corrió: (11) Cringer. Tiempo: 1'35s4c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: El Laucha. El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Taquer. RECAUDACIÓN $ 49.360.190.. HORAS EN BLANCO. Triunfadora. Jueza Coraje. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (7) Soy Buscada y (10) Contessa Star1'23s23c.J.D.Staiano.Ferre. La ganadora de 4 años es hija de Cosmic Trigger y Oye Chica

