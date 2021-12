MUST BE YOU , 55, F.L.Goncalves

SEGUNDA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MOYVORE ROSE, 56, B.Enrique (3) 2 Doña Lamparita, 56, F.L.Goncalves (5) 4,45 2 1/2 cps 3 Cinquetti, 56, L.Vai (1) 4,25 1 1/2 cpo 4 Salsa Verde, 56, E.Ortega P. (2) 5,50 4 cps 5 Super Dakota, 56, A.Giannetti (4) 6,80 5 cps 6 Speedboast, 56, F.Barroso (3a) 1,55 pzo ú Vale Full, 56, W.Pereyra (6) 17,60 8 cps - - - Dividendos: MOYVORE ROSE $ 1,55 y 1,10. Doña Lamparita $ 1,25. EXACTA $ 330,00. TRIFECTA $ 920,00. DOBLE $ 227,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'59s52c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Comalal. La ganadora de 3 años es hija de City Banker y Lady Of Moyvore TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LUNA DE TANGO, 57, O.Alderete (2) 2 Master Regis, 57, G.Bonasola (4) 6,15 3 cps 3 Informalidad, 57, A.Cabrera (3) 4,30 2 1/2 cps 4 Ventaja Real, 57, J.Leonardo (7) 41,05 cza 5 Aporema, 54, E.G.Ortega T. (1) 2,80 1/2 pzo 6 Fria Mañana, 57, F.L.Goncalves (5) 7,35 1 cpo 7 Moleka, 57, E.Torres (6) 59,65 6 cps ú French Music, 57, C.Velazquez (8) 18,55 6 cps - - - Dividendos: LUNA DE TANGO 2,75, 1,15 y 1,15. Master Regis $ 1,65 y 1,70. Informalidad $ 2,30. EXACTA $ 692,50. TRIFECTA $ 2.490,00. DOBLE $ 282,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s15c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Soribel. La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Lunalei CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MAÑANA CAMPESTRE, 57, W.Pereyra (4) 2 Asian Maria, 57, F.Barroso (1) 13,35 3 cps 3 Master Bamba, 53, R.Bascuñan (2) 3,30 1 cpo 4 Tajina, 57, A.Giannetti (7) 4,25 2 cps 5 Joy Rodhesia, 57, W.Moreyra (5) 4,15 5 cps 6 Equidia, 57, F.L.Goncalves (8) 13,75 4 cps 7 Notre Etoile, 57, L.Vai (6) 2,65 2 cps 8 Mashak Melody, 57, B.Enrique (9) 21,70 1 1/2 cpo ú Karinas Dream, 57, C.Velazquez (3) 76,85 18 cps - - - Dividendos: MAÑANA CAMPESTRE $ 8,60, 8,15 y 3,05. Asian Maria $ 8,65 y 2,40. Master Bamba $ 2,75. EXACTA $ 5.892,50. TRIFECTA $ 30.025,00. DOBLE $ 2.495,00. CUATERNA $ 6.857,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s98c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: La Grota (gchu). La ganadora de 4 años es hija de City Banker y Siempre Manana QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 EL EVARISTO, 56, L.Balmaceda (3) 2 Super Radio, 56, J.Noriega (7) 4,90 10 cps 3 Creo En Dios, 56, F.L.Goncalves (5) 9,70 1 1/2 cpo 4* Alumno Perfecto, 56, B.Enrique (1) 28,00 2 1/2 cps 5 Casi Alado, 56, A.Giannetti (8) 9,75 1 1/2 cpo 6X Inspire, 56, L.Vai (2) 6,20 5 cps 7+ Fantastic Boone, 53, E.G.Ortega T. (9) 5,95 6 cps ú Spectacular Flesh, 56, O.Villarroel (6) 29,15 3/4 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Corrió desestribado (+) Largó mal Dividendos: EL EVARISTO $ 1,50, 1,40 y 1,25. Super Radio $ 2,05 y 1,35. Creo En Dios $ 1,60. EXACTA $ 292,50. TRIFECTA $ 815,00. DOBLE $ 1.225,00. TRIPLO PLUS $ 4.960,00. CUATERNA JACKPOT $ 2.498,00.No Corrió: (4) Maravilloso. Tiempo: 1'35s59c. Cuidador: J.S.Maldotti. Stud: S. De B.. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Fashion Sale SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TOUR DE DAN, 56, C.Velazquez (7) 2 Full Aquiles, 56, B.Enrique (5) 1,35 4 cps 3 Perfect Runner, 56, F.Barroso (2) 18,15 7 cps 4 Peru City, 56, W.Pereyra (4) 3,90 3/4 cpo 5 Electronic Music, 56, O.Alderete (1) 8,95 1 1/2 cpo 6 Zamacuco, 56, R.R.Barrueco (10) 81,05 14 cps 7 Magic Mirror, 58, A.Fuentes (9) 120,05 2 1/2 cps ú Summer Boss, 56, F.Coria (6) 10,20 3 1/2 cps - - - Dividendos: TOUR DE DAN $ 5,65, 1,20 y 1,10. Full Aquiles $ 1,10 y 1,10. Perfect Runner $ 1,10. EXACTA $5 500,00. TRIFECTA $ 3.562,50. DOBLE $ 397,50.No corrieron: (3) Gran Pretencioso y (8) Elliptical. Tiempo: 1'33s74c. Cuidador: D.Peña. Stud: Vadarkblar. El ganador de 3 años es hijo de Daniel Boone y Tourelle SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VIGATA, 57, E.Ortega P. (7) 2 Marina Da Gloria, 57, Jorge Peralta (9) 3,80 1/2 pzo 3 Kesia, 57, W.Pereyra (3) 2,00 1 1/2 cpo 4 Ree Promocionada, 57, E.G.Ortega T. (4) 4,35 1/2 cza 5 Divergente, 57, B.Enrique (8) 7,15 cza 6 Suspensa, 57, L.Balmaceda (6) 10,40 cza 7 Charming Ruler, 53, R.Bascuñan (1) 11,05 1 1/2 cpo ú Eterna Brujita, 57, A.I.Romay (5) 43,20 15 cps - - - Dividendos: VIGATA $ 7,20, 2,80 y 1,30. Marina Da Gloria $ 1,80 y 1,10. Kesia $ 1,15. EXACTA $ 1.800,00. TRIFECTA $ 4.770,00. DOBLE $ 1.782,50. TRIPLO $ 4.227,50. CUATERNA $ 62.797,50.No Corrió: (2) Que Bagaya. Tiempo: 55s46c. Cuidador: S.R.Loyola. Stud: Ciervo Del Pantano. La ganadora de 4 años es hija de Luck Money y With Touch OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 LA NIÑA PUÑALES, 56, A.Castro (3) 2 Potra Decimal, 56, G.Bonasola (2) 5,80 1 1/2 cpo 3 Edonis, 56, A.Giannetti (1) 4,05 1/2 pzo 4 Esmeralda Mia, 56, C.Velazquez (5) 2,35 6 cps 5 Super Funny, 56, R.Blanco (6) 3,75 3/4 cpo 6 Salida Nocturna, 56, O.Alderete (4) 7,90 10 cps - - - Dividendos: LA NIÑA PUÑALES $ 4,15 y 2,60. Potra Decimal $ 3,00. EXACTA $ 1.307,50. TRIFECTA $ 7.430,00. DOBLE $ 3.450,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'0s96c. Cuidador: J.C.Aguirre. Stud: La Miky. La ganadora de 3 años es hija de Horse Greeley y Perfect Academy NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EMPRESS JANE, 57, E.Ortega P. (3) 2 Acceptability, 53, S.Arias (1) 2,50 3/4 cpo 3 Huntress, 57, M.Gonzalez (2) 16,15 1/2 cpo 3 Baska Voda, 57, B.Enrique (8) 9,35 emp. 5 Norma Branca, 53, J.Espinoza (6) 6,65 1/2 cza 6 Loriana, 53, R.Bascuñan (4) 7,85 1 1/2 cpo 7 Rosa Del Verano, 57, S.Barrionuevo (10) 41,85 5 cps 8 Bond To Me, 57, C.Velazquez (5) 10,55 1 1/2 cpo 9 Eva Craf, 57, O.Alderete (9) 6,00 cza ú Perfecta High, 57, F.L.Goncalves (7) 4,00 2 1/2 cps - - - Dividendos: EMPRESS JANE $ 18,35, 3,90 y 1,60. Acceptability $ 1,80 y 1,30. Huntress $ 1,40. Baska Voda $ 1,20. EXACTA $ 2.712,50. TRIFECTA $ 8.722,50, y $ 10.890,00. DOBLE $ 2.702,50. TRIPLO $ 79.735,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s0c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: El Quinton Lobos. La ganadora de 4 años es hija de John F Kennedy y Empress Style DECIMA CARRERA- 1000 METROSClasico Potri Pe Pag. Dist. 1 LA MOME, 56, W.Pereyra (4) 2 Carameliza, 52, M.Valle (5) 4,70 cza 3 Armerina, 50, E.G.Ortega T. (1) 18,15 pzo 4 Princesa Lake, 58, E.Ortega P. (6) 4,85 3/4 cpo 5 Gilly, 52, J.Leonardo (3) 5,50 2 1/2 cps 6 Joy Doctrina, 52, L.Balmaceda (2) 25,80 1/2 cpo - - - Dividendos: LA MOME $ 1,70 y 1,50. Carameliza $ 1,85. EXACTA $ 207.50. TRIFECTA $ 1.152,50. DOBLE $ 1.027,50. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Canarias. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y La Piaff UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CARPETEANDO, 57, W.Moreyra (8) 2 Domingo Rye, 57, A.Giannetti (3) 2,60 12 cps 3 Crozier, 57, J.Noriega (5) 8,70 pzo 4 Don Mango, 57, E.Ortega P. (9) 30,50 1/2 pzo 5 Blue Johan, 57, W.Pereyra (1) 4,55 2 1/2 cps 6 Inco Gulch, 53, R.Bascuñan (4) 65,70 1 1/2 cpo 7 Valioso Int, 57, F.L.Goncalves (10) 4,80 3 1/2 cps 8 Il Fatto, 57, D.E.Arias (2) 23,75 1 1/2 cpo 9 Rex Royale, 57, F.Corrales (6) 13,70 7 cps ú Solo A Solas, 57, G.Bonasola (7) 25,55 8 cps - - - Dividendos: CARPETEANDO $ 2,85, 1,90 y 1,15. Domingo Rye $ 2,90 y 1,35. Crozier $ 1,55. EXACTA $ 547,50. TRIFECTA $ 3.055,00. DOBLE $ 220,00. TRIPLO PLUS $ 8.020,00. CUATERNA SELECTIVA $ 33.550,00. CADENA JACKPOT $ 192.159,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s96c. Cuidador: P.E.Sahagian. Stud: Tinta Roja. El ganador de 4 años es hijo de E Dubai y Percanta Fitz DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PROSECCO, 57, M.Aserito (4) 2 Red Autentico, 57, F.J.Lavigna (6) 6,10 7 cps 3 Claro Que Si, 57, A.Castro (8) 7,35 1/2 cpo 4 Xasspulator, 57, G.Bellocq (10) 2,75 1/2 pzo 5 Tin Catcher, 57, R.Alzamendi (7) 21,25 2 1/2 cps 6 Magic Horse, 57, M.Gonzalez (9) 15,60 pzo 7 Catcher In Storm, 57, E.Torres (1) 6,60 3 1/2 cps 8 Just Luck, 57, L.Noriega (3) 12,50 1/2 cza 9 Old Key West, 57, J.R.Benitez V. (2) 48,45 4 cps ú Don Manete, 52, E.Suarez (5) 117,30 12 cps - - - Dividendos: PROSECCO $ 2,25, 1,95 y 1,90. Red Autentico $ 2,55 y 2,30. Claro Que Si $ 1,75. EXACTA $ 585,00. TRIFECTA $ 5.702,50. DOBLE $ 435,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s53c. Cuidador: C.R.Baustian. Stud: Alay. El ganador de 5 años es hijo de Sabayon y Proud West DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMERICAN DAD, 57, B.Enrique (1) 2 Riddler, 53, E.Suarez (6) 5,85 pzo 3 Rhydon, 57, M.La Palma (15) 4,75 pzo 4 Giant`s Boboman, 53, R.Bascuñan (11) 80,85 1 1/2 cpo 5 Bequefumo, 52, S.Arias (8) 15,05 1 cpo 6 Take Places, 57, M.Gonzalez (10) 5,85 1/2 cpo 7 Lord Commander, 57, M.Aserito (9) 37,35 2 cps 8 Dollar The Triomphe, 53, L.Ramallo (14) 51,55 1/2 cpo 9 Madelon, 57, R.Alzamendi (2) 17,75 1/2 cpo 10 Suno Top, 57, R.Villagra (7) 26,65 4 cps 11 Coubert, 57, C.Velazquez (5) 32,60 2 cps 12 Pachorra Prize, 54, L.Caronni (12) 28,60 1/2 cza ú Video Mar, 51, F.J.Lavigna (13) 6,15 14 cps - - - Dividendos: AMERICAN DAD $ 2,10, 1,80 y 1,40. Riddler $ 1,75 y 2,05. Rhydon $ 1,95. IMPERFECTA $ 965,00. TRIFECTA $ 5.595,00. DOBLE $ 410,00.No corrieron: (3) Drop Of Jupiter y (4) Masterchef Sam. Tiempo: 1'23s79c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Chico Carlos (az). El ganador de 5 años es hijo de Easing Along y American Whisper DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BLIZ, 57, L.Noriega (8) 2 Lady Parton, 57, F.L.Goncalves (4) 1,25 3 1/2 cps 3 Loca Como Tu Madre, 53, A.Allois (12) 14,00 1/2 cpo 4 Miss Zegna, 57, M.Gonzalez (10) 15,55 2 cps 5 Ilusa Pampa, 57, S.Barrionuevo (2) 15,60 3 1/2 cps 6 Codi Flabia, 57, R.R.Barrueco (5) 6,45 8 cps 7 Greenspina Real, 57, M.Aserito (11) 23,90 1 cpo ú Maruquita, 57, B.Enrique (7) 4,50 1 cpo - - - Dividendos: BLIZ $ 19,70, 2,25 y 3,45. Lady Parton $ 1,45 y 1,25. Loca Como Tu Madre $ 1,85. IMPERFECTA $ 1.010,00. CUATRIFECTA $ 200.000,00. DOBLE PLUS $ 17.910,00. TRIPLO $ 31.060,00. CUATERNA $ 51.875,00. QUINTUPLO: a ganador $ 50.557,50, a placé $ 222,50. No corrieron: (1) Arzua, (3) Esha, (6) Magic In Track y (9) House Of Cards. Tiempo: 1'12s95c. Cuidador: N.F.Caviglia. Stud: Ni Un Mate (ggchu). La ganadora de 5 años es hija de Fire Slam y Benefactor. RECAUDACIÓN: $ 56.189.511. AMERICAN DAD. Riddler. Rhydon. IMPERFECTA. TRIFECTA. 