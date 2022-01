SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HELEN IN TRACK, 55, J.Noriega (1) 2 Vengan Y Vean, 55, I.Monasterolo (2) 4,85 2 1/2 cps 3 Esperanzas, 55, M.Valle (4) 8,85 11 cps 4 Benirras, 55, R.R.Barrueco (3) 52,00 1/2 cpo 5 Tullow, 55, J.Villagra (5) 4,35 3 cps - - - Dividendos: HELEN IN TRACK $ 1,30 y 1,10. Vengan Y Vean $ 1,10. EXACTA $ 177,50. TRIFECTA $ 455,00. DOBLE $ 337,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'14s4c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Abolengo. La ganadora de 2 años es hija de Cosmic Trigger y Helen Mary TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BORBOLISA, 56, I.Monasterolo (9) 2 Miss Quincy, 56, L.Vai (5) 4,55 2 cps 3 La Voz Argentina, 56, F.L.Goncalves (1) 8,40 1 cpo 4 Quiet Philly, 56, E.Torres (2) 10,10 2 1/2 cps 5 Romper Cadenas, 56, G.Bonasola (6) 26,40 2 1/2 cps 6 Doutrinadora, 56, E.Ortega P. (8) 3,10 3 1/2 cps 7 Catch It Out, 52, L.Brigas (4) 70,30 13 cps 8 Architect, 56, B.Enrique (3) 12,05 3/4 cpo ú Individualizada, 56, M.Valle (7) 4,20 3 cps - - - Dividendos: BORBOLISA $ 3,30, 2,45 y 1,40. Miss Quincy $ 1,90 y 1,40. La Voz Argentina $ 1,70. EXACTA $ 760,00. TRIFECTA $ 4.710,00. DOBLE $ 195,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s27c. Cuidador: V.S.Accosano. Stud: La Numancia. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Bon Zaina CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CINNY, 56, E.Ortega P. (9) 2 Loba Salvaje, 56, B.Enrique (8) 7,30 4 cps 3 La Vizcocha, 56, J.Villagra (4) 13,30 4 cps 4 No Te La Pierdas, 56, G.J.Garcia (7) 50,25 5 cps 5 Seek Charm, 56, F.L.Goncalves (5) 8,80 1 cpo 6 Unit Love, 56, W.Moreyra (6) 9,65 pzo 7 Be Open Mind, 54, C.Perez G. (3) 83,45 1 cpo 8 Triunfo Celeste, 56, G.Bonasola (2) 4,40 pzo ú Pasajera En Trance, 56, G.Bellocq (1) 27,80 9 cps - - - Dividendos: CINNY $ 1,55, 1,40 y 1,10. Loba Salvaje $ 1,65 y 1,20. La Vizcocha $ 1,40. EXACTA $ 477,50. TRIFECTA $ 2.850,00. DOBLE $ 250,00. CUATERNA $ 1.639,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: M.J.Ricciuto. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y City Miss QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KARINA IN, 56, B.Enrique (4) 2 Misteriosa Noche, 56, F.L.Goncalves (1) 3,30 8 cps 3 La Tiger, 56, M.La Palma (8) 12,80 1/2 cza 4 Glory And Vision, 56, E.Ortega P. (9) 3,60 pzo 5 Mistica Copera, 56, E.Ruarte (5) 5,40 1 1/2 cpo 6 Dream Spirit, 56, F.Correa (3) 23,25 1/2 cpo 7 Magnetic Bearing, 56, J.Villagra (7) 4,90 3/4 cpo 8 Numa Boa, 56, M.Valle (2) 12,50 pzo ú* Primavera Pat, 53, E.G.Ortega T. (6) 26,80 22 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: KARINA IN $ 4,40, 1,95 y 1,25. Misteriosa Noche $ 1,40 y 1,10. La Tiger $ 1,30. EXACTA $ 755,00. TRIFECTA $ 8.915,00. DOBLE $ 435,00. TRIPLO $ 1.635,00. CUATERNA JACKPOT $ 1.707,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'14s59c. Cuidador: O.R.Gini. Stud: Don Roque (pna). La ganadora de 3 años es hija de Inventive y Emperatriz Romana SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MINGO HERO, 56, B.Enrique (2) 2 Greeley For Sale, 56, F.Coria (8) 3,25 9 cps 3 Don Dido, 56, L.Balmaceda (3) 2,65 1/2 cpo 4 Lord Bishop, 56, J.Villagra (5) 11,80 7 cps 5 Veloss Seattle, 56, F.L.Goncalves (6) 5,25 pzo 6 Fall Looks, 56, G.J.Garcia (9) 14,40 3/4 cpo 7 Gran Chusco, 56, J.Leonardo (4) 32,80 13 cps 8 Incurridor, 56, A.Giorgis (1) 62,70 1 cpo ú Igual Cesareo, 56, E.Ortega P. (7) 4,15 22 cps - - - Dividendos: MINGO HERO $ 8,50, 3,15 y 1,60. Greeley For Sale $ 2,00 y 1,10. Don Dido $ 1,15. EXACTA $ 2.615,00. TRIFECTA $ 11.187,50. DOBLE $ 4.195,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: El Gran Lito. El ganador de 3 años es hijo de Andromeda`s Hero y Minogue SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CAFIOLAZO, 56, F.L.Goncalves (9) 2 Earshot, 56, E.Ortega P. (4) 3,80 cza 3 Arde Dentro, 56, M.Valle (3) 4,95 2 1/2 cps 4 Openstock, 56, J.Noriega (5) 3,50 10 cps 5 The Big War, 56, B.Enrique (6) 9,85 3 cps 6* El Inter, 56, M.La Palma (8) 11,15 2 cps 7 Re Truco, 52, T.Baez (2) 67,00 20 cps úX Gran Positano, 56, J.Villagra (7) 14,95 8 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó frío Dividendos: CAFIOLAZO $ 2,40, 2,40 y 1,15. Earshot $ 3,30 y 1,20. Arde Dentro $ 1,80. EXACTA $ 435,00. TRIFECTA $ 2.085,00. DOBLE $ 1.270,00. TRIPLO PLUS $ 31.435,00. CUATERNA $ 22.972,50.No Corrió: (1) Mi Latino. Tiempo: 1'12s72c. Cuidador: M.C.Muñoz. Stud: Parque Patricios. El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Orfelia Inc OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DON LOBO, 57, F.L.Goncalves (5) 2 Cuore Di Miel, 57, S.Piliero (1) 3,05 4 cps 3 Bueno Tenerte, 57, J.Villagra (4) 4,05 3 cps 4 Bardalino, 50, R.Villegas (3) 12,60 1 1/2 cpo 5 Viryinio, 54, L.Vai (6) 7,60 cza 6 Too Fast, 54, A.I.Romay (2) 11,85 7 cps - - - Dividendos: DON LOBO $ 1,75 y 1,10. Cuore Di Miel $ 1,10. EXACTA $ 237,50. TRIFECTA $ 605,00. DOBLE $ 177,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s43c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Yaveran (az). El ganador de 5 años es hijo de Verrazano y Loufoque NOVENA CARRERA- 1200 METROSClasico Francia (l) - L Pag. Dist. 1 LA FRONTY`S, 54, F.L.Goncalves (5) 2 Sensitive Halo, 56, W.Moreyra (2) 1,90 3 cps 3 Girl On Fire, 57, B.Enrique (4) 1,90 7 cps 4 Elegante Silver, 51, E.G.Ortega T. (3) 6,70 4 cps - - - Dividendos: LA FRONTY'S $ 4,05 y 1,30. Sensitive Halo $ 1,15. EXACTA $ 722,50. TRIFECTA $ 2.080,00. DOBLE $ 802,50. TRIPLO $ 4.205,00. CUATERNA $ 62.285,00.No Corrió: (1) Got Faith. Tiempo: 1'18s52c. Cuidador: F.Arone. Stud: Buqui Chala (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Fhurter y Mili Sureña DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VIGATA, 57, E.Ortega P. (6) 2 Gilly, 57, R.Blanco (3) 6,70 pzo 3 Salsa Dance, 57, F.L.Goncalves (2) 8,15 7 cps 4 Kesia, 51, E.G.Ortega T. (1) 4,80 1 1/2 cpo 5 Grand Island, 57, M.Valle (4) 2,90 1 1/2 cpo 6 La Canadienne, 57, B.Enrique (5) 3,45 4 cps - - - Dividendos: VIGATA $ 3,10 y 2,15. Gilly $ 3,15. EXACTA $ 1.205,00. TRIFECTA $ 8.202,50. DOBLE $ 1.127,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s92c. Cuidador: S.R.Loyola. Stud: Ciervo Del Pantano. La ganadora de 4 años es hija de Luck Money y With Touch UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 PIÑATA SCAT, 57, B.Enrique (6) 2 Miss Chunga, 50, E.Suarez (5) 3,50 pzo 3 Bien Lejana, 54, M.Valle (3) 6,45 3/4 cpo 4 Domitilla, 55, A.I.Romay (1) 8,90 3 cps 5 Montana Lane, 54, E.G.Ortega T. (2) 2,85 5 cps 6 Cherokee Best, 52, M.Giuliano C. (4) 7,25 1 1/2 cpo - - - Dividendos: PIÑATA SCAT $ 2,50 y 1,45. Miss Chunga $ 2,15. EXACTA $ 512,50. TRIFECTA $ 4.625,00. DOBLE $ 465,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'42s37c. Cuidador: H.R.Nieva. Stud: Akokocho. La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Ña Ipe DUODECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap Phoenix Pag. Dist. 1 RIO AMIGO, 53, F.L.Goncalves (2) 2 Open Sport, 54, B.Enrique (1) 12,85 3 cps 3 Valiente Joy, 50, M.Valle (6) 7,65 1 cpo 4 Maximus Johan, 53, G.Bonasola (7) 9,75 1/2 cpo 5 Princesa Lake, 57, E.Ortega P. (5) 1,85 cza 6 Luhuk Brave, 51, E.G.Ortega T. (8) 8,15 pzo 7 Indy Award, 55, J.R.Benitez V. (4) 36,25 1 1/2 cpo ú El Sabio Lucho, 58, R.R.Barrueco (3) 8,45 10 cps - - - Dividendos: RIO AMIGO $ 5,35, 2,05 y 1,50. Open Sport $ 3,40 y 1,60. Valiente Joy $ 1,90. EXACTA $ 2.280,00. TRIFECTA $ 10.127,50. DOBLE $ 612,50. TRIPLO SELECTIVO $ 10.940,00. CUATERNA SELECTIVA $ 142.855,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s84c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Poca Soda (cba). El ganador de 4 años es hijo de Todo Un Amiguito y The New Yorker DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BLAIR ATHOLL, 57, M.Valle (4) 2 El Puntual, 57, B.Enrique (1) 7,35 6 cps 3 Million Reasons, 57, I.Monasterolo (6) 14,10 5 cps 4 Es Empirico, 57, F.L.Goncalves (5) 2,85 4 cps 5* Ampelo, 57, E.Talaverano (3) 3,00 13 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: BLAIR ATHOLL $ 2,10 y 1,10. El Puntual $ 1,45. EXACTA $ 462,50. TRIFECTA $ 10.635,00. DOBLE $ 302,50. CADENA JACKPOT $ 17.504,50.No Corrió: (2) Goose Grey. Tiempo: 1'15s57c. Cuidador: M.B.Villamarin. Stud: Toquinho (az). El ganador de 4 años es hijo de Incurable Optimist y Star Filled DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 APOREMA, 54, E.G.Ortega T. (3) 2 Informalidad, 57, E.Ortega P. (1) 3,35 6 cps 3* Tajina, 57, A.Giannetti (6) 3,95 7 cps 4 Master Wave, 57, J.Villagra (2) 4,15 6 cps 5 Marcala, 53, L.Recuero (5) 33,65 4 cps 6X Doña Copa, 57, J.Espinoza (7) 6,15 4 cps 7 Calatea, 57, F.L.Goncalves (9) 8,25 2 cps 8+ Distinta, 53, A.B.Valdez (8) 74,80 hco 9** Conta Un Verso, 53, A.Allois (4) 52,75 s.a. ú/ Crazy For You, 57, I.Monasterolo (10) 14,60 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Cruzó al tranco (/) Cruzó al tranco Dividendos: APOREMA $ 4,40, 1,75 y 1,45. Informalidad $ 1,65 y 1,30. Tajina $ 1,20. EXACTA $ 962,50. TRIFECTA Extra $ 4.995,00. DOBLE $ 472,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'42s5c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Appia DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 GLOBAL WHISKY, 57, A.Giannetti (4) 2 Rex Royale, 57, M.Valle (1) 12,50 1 cpo 3 Don Mango, 57, E.Ortega P. (12) 3,05 3/4 cpo 4 Dom Atilio, 57, I.Monasterolo (3) 4,85 7 cps 5 Sallings Horse, 57, B.Enrique (5) 19,35 10 cps 6 El De Rodas, 57, E.Candia G. (9) 32,45 cza 7 Inco Gulch, 57, L.Balmaceda (10) 68,35 13 cps 8 Yoda, 53, S.Conti (6) 48,85 4 cps 9* Global Pass, 57, R.R.Barrueco (11) 6,30 16 cps úX Night Dancer, 57, M.La Palma (7) 84,65 8 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: GLOBAL WHISKY $ 3,20, 1,40 y 1,25. Rex Royale $ 4,20 y 2,05. Don Mango $ 1,45. IMPERFECTA $ 980,00. CUATRIFECTA $ 9.112,50. DOBLE PLUS $ 2.500,00. TRIPLO $ 4.990,00. CUATERNA $ 8.995,00. QUINTUPLO: a ganador $ 10.367,50, a placé $ 202,50.No corrieron: (2) Veggie Joy y (8) Milfuegos. Tiempo: 1'43s4c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Oye Tango (cba). El ganador de 4 años es hijo de Global Hunter y Gold Bar Lad. RECAUDACIÓN: $ 55.913.930. APOREMA. Informalidad. Tajina. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'42s5c.P.Nickel Filho.La Providencia. 