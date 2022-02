DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA FANTASISTA, 56, C.Velazquez (3) 2 Mar De Flores, 54, F.Correa (12) 29,85 4 cps 3 Judy In The Sky, 56, W.Moreyra (7) 4,35 1/2 cza 4 Miss Quincy, 56, L.Vai (2) 3,25 4 cps 5 American Royal, 56, F.L.Goncalves (14) 2,35 3/4 cpo 6 Magnetic Bearing, 56, J.Villagra (6) 16,80 1 1/2 cpo 7 Kitty Icon, 55, M.A.Sosa (1) 11,35 3 1/2 cps 8 Mi Rosita, 57, M.Aserito (13) 88,25 7 cps 9 Aiyanna, 56, R.L.Gonzalez (5) 101,20 pzo 10 Jussi B, 54, E.G.Ortega T. (9) 137,50 1/2 pzo 11 Rookie Scat, 56, B.Enrique (4) 15,75 3 1/2 cps 12 Izcalli, 56, G.J.Garcia (8) 12,95 2 1/2 cps ú La Moraleda, 56, M.Valle (11) 16,05 2 1/2 cps - - -

Dividendos: LA FANTASISTA $ 8,75, 5,50 y 2,90. Mar De Flores $ 10,10 y 5,45. Judy In the Sky $ 1,60. IMPERFECTA $ 6.460,00. CUATRIFECTA $ 300.000,00. DOBLE $ 22.090,00. TRIPLO $ 40.280,00. CUATERNA $ 500.000,00. QUINTUPLO: con 5 aciertos $ 305.327,50, con 4 aciertos 3.392,50. No Corrió: (10) Val Sochi. Tiempo: 1'9s99c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Fleeting Glanc. RECAUDACIÓN: $ 72.792.868 .