WOULD YOU LIKE , 57, J.Villagra

SEGUNDA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BEACH GODDESS, 57, W.Moreyra (2) 2 Moon And Sun, 53, R.Bascuñan (6) 2,00 4 cps 3 La Jamancia, 57, A.Cabrera (5) 28,20 1/2 cpo 4 Agua Salvaje, 57, O.Arias (4) 20,25 6 cps 5 Gipsy Song, 57, A.I.Romay (3) 5,45 3 cps - - - Dividendos: BEACH GODDESS $ 3,20. EXACTA $ 267,50. TRIFECTA $ 882,50. DOBLE: a ganador $ 2.175,00, a placé $ 345,00.No corrieron: (1) Huaca Lef y (7) Sol Misionera. Tiempo: 1'37s90c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Don Teodoro. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Te Di Lacana TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 IVORY QUEEN, 53, L.Brigas (8) 2 Peppapig, 57, O.Alderete (6) 3,35 6 cps 3 Topeka, 53, F.J.Lavigna (7) 2,30 1/2 cpo 4 Belle Suchi, 57, F.L.Goncalves (4) 8,20 4 cps 5 Besame Mucho, 53, M.Alfaro (2) 38,35 pzo 6 Daisy Bouquet, 57, S.Piliero (1) 11,35 cza 7 Gilda Eva, 54, F.Roldan (5) 6,30 2 1/2 cps ú Canela Hot, 57, R.R.Barrueco (3) 48,75 16 cps - - - Dividendos: IVORY QUEEN $ 4,00 y 2,40. Peppapig $ 1,70. EXACTA $ 590,00. TRIFECTA $ 1.862,50. DOBLE: a ganador $ 400,00, a placé $ 95,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s91c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: Sublime Horse. La ganadora de 5 años es hija de Global Hunter y Ivory Dream CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL REPUBLICANO, 54, E.G.Ortega T. (10) 2 Con Humor, 57, F.Coria (3) 3,05 3 cps 3 Warner, 57, F.L.Goncalves (7) 7,20 pzo 4* Carpet Crawler, 55, C.Perez G. (4) 14,50 2 cps 5 Guga, 57, A.Giorgis (8) 50,85 1 1/2 cpo 6 Señor Donald, 57, S.Barrionuevo (11) 3,15 2 cps 7 The Black Legend, 53, R.Bascuñan (9) 7,15 3/4 cpo 8 Coco Freud, 53, R.Villegas (2) 54,55 2 cps 9 Nostalgia Pura (uru), 57, M.Aserito (6) 9,55 2 cps úX Gran Caliope, 57, J.Villagra (5) 22,10 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: EL REPUBLICANO $ 4,60, 2,65 y 2,05. Con Humor $ 2,40 y 1,65. Warner $ 1,90. IMPERFECTA $ 995,00. CUATRIFECTA $ 16.161,00. DOBLE: a ganador $ 1.015,00, a placé $ 187,50. PICK 4 $ 149.997,50.No Corrió: (1) Duncan Tim. Tiempo: 57s22c. Cuidador: S.A.Valdez. Stud: San Francisco (az). El ganador de 5 años es hijo de Lurefique y Galla`s Queen QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VISIONAL, 57, W.Moreyra (7) 2 Ojo Mojado, 53, E.Suarez (5) 1,80 2 1/2 cps 3 Fantastic Craf, 53, R.Bascuñan (3) 14,30 2 cps 4 Mil Balas, 57, L.Balmaceda (1) 3,05 4 cps 5 Delorean, 53, M.Rey (4) 88,70 3/4 cpo 6 Embocator, 57, Jorge Peralta (2) 6,20 3 cps - - - Dividendos: VISIONAL $ 3,55 y 1,75. Ojo Mojado $ 1,55. EXACTA $ 482,50. TRIFECTA $ 1.322,50. DOBLE: a ganador $ 452,50, a placé $ 80,00. TRIPLO $ 7.055,00.No Corrió: (6) Ultimo Llamado. Tiempo: 1'23s45c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Castañon. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Celaeno SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HOLA CAROLA, 53, J.P.Paoloni (10) 2 True Ann, 53, R.Bascuñan (9) 21,70 4 cps 3 She Is An Ally, 57, F.L.Goncalves (11) 2,25 1 1/2 cpo 4 Awesome Nap, 57, C.Cuellar (4) 12,45 2 1/2 cps 5 Pecas, 58, M.Giles (6) 8,75 1 1/2 cpo 6 La Imponderable, 54, E.G.Ortega T. (5) 17,60 3 cps ú Baby Horse, 57, W.Moreyra (2) 2,90 2 cps - - - Dividendos: HOLA CAROLA $ 3,25 y 2,60. True Ann $ 6,85. IMPERFECTA $ 2.760,00. CUATRIFECTA $ 9.418,00. DOBLE: a ganador $ 847,50, a placé $ 900,00.No corrieron: (1) Estrategia Politica, (3) Bella Y Brava, (7) Via Shot y (8) Missionera Good. Tiempo: 57s54c. Cuidador: J.Pettinari. Stud: Rogers. La ganadora de 5 años es hija de Blocked Shot y Hola Y Chau SEPTIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Handicap Farsalia Pag. Dist. 1 EVANGEL NISTEL, 59, B.Enrique (3) 2 Che Gaviota, 57, W.Moreyra (4) 3,15 5 cps 3 Not True Sale, 53, R.Bascuñan (6) 6,30 3/4 cpo 4 Nasya, 59, F.L.Goncalves (5) 4,15 1/2 cpo 5 Madero Girl, 54, A.Cabrera (1) 5,55 3/4 cpo 6 Costa Girl, 54, M.A.Sosa (2) 10,80 6 cps - - - Dividendos: EVANGEL NISTEL $ 4,75 y 1,65. Che Gaviota $ 1,50. EXACTA $ 540,00. TRIFECTA $ 1.917,50. DOBLE: a ganador $ 365,00, a placé $ 130,00. TRIPLO $ 3.322,50. PICK 4 $ 15.360,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 7.038.125,00, con 5 aciertos $ 4.820,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s1c. Cuidador: J.C.Nievas. Stud: Mm (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Van Nistelrooy y Eva Glory OCTAVA CARRERA- 2200 METROS Pag. Dist. 1 VENUCA, 53, E.G.Ortega T. (5) 2 La Niña Puñales, 56, A.Castro (2) 3,10 3 cps 3 Memela, 56, E.Ortega P. (3) 1,65 4 cps 4 Salida Nocturna, 56, J.Villagra (1) 12,30 2 cps 5 Gens Claudia, 56, I.Monasterolo (4) 11,30 8 cps - - - Dividendos: VENUCA $ 6,25. EXACTA $ 457,50. TRIFECTA $ 915,00. DOBLE: a ganador $ 455,00, a placé $ 107,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'14s71c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: Milenium. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Reny Blue NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FILOSO CLASS, 53, R.Bascuñan (3) 2 Paletiyero, 57, M.Aserito (6) 3,65 3/4 cpo 3 Moñito, 57, P.Diestra (h) (8) 9,95 4 cps 4 Pop Romano, 57, F.L.Goncalves (7) 4,10 1 1/2 cpo 5 Fond Of Him, 57, B.Enrique (1) 6,05 1 1/2 cpo 6 Alarico Dux, 57, J.Gonzalez (4) 54,25 2 1/2 cps 7 Million Reasons, 57, F.Arreguy (h) (5) 32,90 hco ú Buitre De Barro, 57, J.Rivarola (2) 41,65 1 cpo - - - Dividendos: FILOSO CLASS $ 5,15 y 1,55. Paletiyero $ 2,00. EXACTA $ 732,50. TRIFECTA $ 2.542,50. DOBLE: a ganador $ 660,00, a placé $ 105,00. TRIPLO $ 3.350,00. PICK 4 POZO MAX $ 32.490,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s75c. Cuidador: J.M.Berdezagar. Stud: Paso De Piedras (vt). El ganador de 4 años es hijo de Filoso Emperor y Aliancista Class DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LUDOVIKA RUSER, 57, F.L.Goncalves (5) 2* Ledecky, 53, R.Villegas (1) 17,75 hco 3 Expressive Pure, 53, M.Alfaro (2) 5,60 2 cps 4 My Dignity, 57, E.G.Ortega T. (8) 7,75 1/2 cpo 5 French Melodie, 57, J.Noriega (3) 3,50 cza 6 Camily Halo, 57, B.Enrique (4) 4,55 1 cpo 7 Villera Bob, 57, C.Sandoval (6) 30,15 2 cps ú Wood Surge, 53, R.Bascuñan (7) 34,70 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LUDOVIKA RUSER $ 2,10 y 2,40. Ledecky $ 8,05. EXACTA $ 945,00. TRIFECTA $ 8.377,50. DOBLE: a ganador $ 357,50, a placé $ 695,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s40c. Cuidador: A.A.Corso. Stud: Ludmila Mia (az). La ganadora de 7 años es hija de Manipulator y Laia Ruser UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ANY OTHER DAY, 57, J.Villagra (4) 2 Don Laurel, 57, S.Piliero (1) 6,05 3 cps 3 Doctor De Ley, 57, C.Cuellar (3) 34,30 1/2 cza 4 Rocco Lampone, 57, A.Cabrera (8) 7,90 1 1/2 cpo 5 Winzi, 57, R.Alzamendi (7) 13,80 2 cps 6 Sachem, 53, D.Lencinas (6) 2,55 pzo 7 Che Clasico, 51, M.Alfaro (2) 20,25 2 cps 8 Soñador Lake, 57, J.M.Sanchez (11) 11,60 1 cpo 9 Magic Horse, 53, E.Suarez (5) 13,25 4 cps 10 Takk, 57, A.Giorgis (9) 20,75 1 1/2 cpo ú Gaucho Banquero, 53, R.Bascuñan (10) 35,05 9 cps - - - Dividendos: ANY OTHER DAY $ 4,20, 2,85 y 2,20. Don Laurel $ 3,65 y 3,15. Doctor De Ley $ 6,90. IMPERFECTA $ 1.095,00. CUATRIFECTA $ 250.000,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 800,00, a placé $ 1.080,00. TRIPLO $ 3.260,00. PICK 4 $ 23.600,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s63c. Cuidador: F.O.David. Stud: Principe Nahuel. El ganador de 5 años es hijo de Interaction y Great Traditio. RECAUDACIÓN: $ 40.820.577 . LUDOVIKA RUSER. Ledecky. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 