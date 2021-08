Resultados de las carreras de ayer en Palermo

SEXTA CARRERA- 1200 METROS

FAR AWAY LOVE , 56, B.Enrique

SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DANCING CAUSE, 57, W.Pereyra (4) 2 Triunfadora, 57, P.Carrizo (1) 3,30 3 cps 3 Interye, 53, E.G.Ortega T. (7) 10,35 1/2 cpo 4 Justo Milagro, 57, W.Moreyra (3) 11,90 2 1/2 cps 5 Jueza Coraje, 57, J.Noriega (2) 3,75 1/2 cpo 6 Cursadora, 54, R.Frias (5) 17,55 2 cps ú Banderetta, 57, E.Ortega P. (6) 8,75 2 cps - - - Dividendos: DANCING CAUSE $ 2,10 y 1,35. Triunfadora $ 1,50. EXACTA $ 422,50. TRIFECTA $ 614,00. DOBLE: a ganador $ 252,50, a placé $ 85,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 156.125,00, con 5 aciertos $ 838,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s2c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Nueva Imagen. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Dancing With Fire OCTAVA CARRERA- 1600 METROSClasico Republica Federativa Del Brasil (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 HOLE IN ONE, 60, J.Villagra (4) 2 Codringer, 59, E.Ortega P. (6) 2,90 4 cps 3 Luxor Joy, 59, J.Noriega (2) 2,45 5 cps 4 Very Truly, 60, L.Balmaceda (1) 17,15 2 cps 5 Confused, 59, Jorge Peralta (5) 17,35 4 cps 6 Isner (brz), 60, A.Giannetti (7) 6,65 9 cps - - - Dividendos: HOLE IN ONE $ 2,65 y 1,60. Codringer $ 2,95. EXACTA $ 377,50. TRIFECTA $ 386,00. DOBLE: a ganador $ 300,00, a placé $ 157,50. TRIPLO $ 1.087,50. PICK 4 POZO MAX $ 5.765,00.No Corrió: (3) Sabbioni. Tiempo: 1'35s41c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 7 años es hijo de Heliostatic y Honey Happy NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 OHIO LOVE, 57, M.La Palma (3) 2 Piñata Scat, 57, B.Enrique (1) 6,70 3/4 cpo 3 Angeles Manipula, 57, Jorge Peralta (8) 20,65 1 cpo 4 La Teacher Proud, 54, J.R.Benitez V. (2) 7,45 1 cpo 5 In Split, 57, D.Ramella (4) 6,00 3 cps 6 India Combativa, 53, E.G.Ortega T. (7) 12,55 2 1/2 cps 7 Garota Letal, 55, I.Monasterolo (5) 3,60 5 cps ú* Daisy Bouquet, 53, M.Alfaro (6) 17,55 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: OHIO LOVE $ 2,05 y 1,35. Piñata Scat $ 1,65. EXACTA $ 615,00. TRIFECTA $ 3.181,00. DOBLE: a ganador $ 295,00, a placé $ 555,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s23c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Tasejujojo. La ganadora de 5 años es hija de Treasure Beach y Ohio Lady DECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico Ricardo P. Sauze (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 ESCABIAR, 59, A.Giannetti (2) 2 Zenda Bohemia, 59, P.Diestra (h) (1) 4,40 1 1/2 cpo 3 La Validada, 59, J.Noriega (3) 1,20 2 cps 4 Asian Princess, 59, W.Moreyra (5) 6,15 6 cps 5 Bala De Oro, 59, C.Perez G. (4) 15,35 2 cps - - - Dividendos: ESCABIAR $ 7,40. EXACTA $ 1.372,50. TRIFECTA $ 877,00. DOBLE: a ganador $ 707,50, a placé $ 147,50. PICK 4 $ 3.806,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: Rodeo Chico. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Ever Linda UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GAUDENTIUS, 55, P.Carrizo (8) 2 Last Winner, 57, J.Leonardo (4) 13,10 2 cps 3 Violency, 54, I.Monasterolo (1) 19,90 6 cps 4 Guetary, 55, W.Moreyra (6) 9,65 1/2 cza 5 Bueno Soy, 54, A.Coronel E. (9) 2,10 1/2 cpo 6 Intenable, 54, F.Arreguy (h) (5) 34,35 1 1/2 cpo 7 Sad Mistry, 57, J.Villagra (2) 9,40 7 cps ú Teamster, 53, M.Monte (3) 3,80 3/4 cpo - - - Dividendos: GAUDENTIUS $ 4,85, 3,20 y 2,25. Last Winner $ 5,00 y 3,40. Violency $ 4,35. EXACTA $ 1.762,50. TRIFECTA $ 11.228,00. DOBLE: a ganador $ 2.077,50, a placé $ 610,00. TRIPLO $ 5.810,00.No Corrió: (7) Parakeet. Tiempo: 55s44c. Cuidador: C.M.Herrera. Stud: I. C. A. (azul). El ganador de 5 años es hijo de Lizard Island y Good And Crafty DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ESOS CONTORNOS, 57, W.Pereyra (9) 2 Sales Talk, 57, J.Villagra (7) 2,55 cza 3 Sasha Halo, 57, F.Coria (2) 3,00 1/2 cpo 4* Marina Da Gloria, 57, M.Valle (6) 10,90 1 cpo 5 Victoriana Cap, 57, A.Allois (1) 26,45 1 1/2 cpo 6 Grecia Antigua, 57, A.Coronel E. (8) 4,45 pzo 7 Milaphila, 57, P.Sotelo (4) 42,65 4 cps 8 Master Of Glory, 57, B.Enrique (5) 13,10 1 cpo 9 Chupetina Kiss, 57, M.Alfaro (10) 106,40 1 cpo ú Va Con Alas, 57, G.J.Garcia (3) 42,45 hco - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ESOS CONTORNOS $ 7,45, 2,25 y 1,65. Sales Talk $ 1,35 y 1,15. Sasha Halo $ 1,25. IMPERFECTA $ 372,50. CUATRIFECTA $ 5.342,00. DOBLE: a ganador $ 1.425,00, a placé $ 165,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s29c. Cuidador: A.N.Bonetto. Stud: Tio Coco (bv). La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y She Is Cute DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LEAL BLUES, 57, E.Siniani (7) 2 Jump Higher, 57, J.Rivarola (5) 9,40 1/2 cpo 3 Amiguito Dandi, 57, J.Noriega (12) 5,95 1 cpo 4 Lebruno, 57, E.Ortega P. (2) 2,50 1/2 cpo 5* Don Facon, 54, R.Frias (8) 21,30 5 cps 6 Chanter, 57, W.Moreyra (9) 11,75 3/4 cpo 7X Enjoy Rome, 57, J.Villagra (6) 24,20 2 cps 8 Al Maestro, 57, L.Tello E. (10) 5,55 3/4 cpo 9 Debit Card, 57, R.R.Barrueco (11) 73,10 3 cps 10 Perfect Illusion, 54, A.Coronel E. (3) 7,10 2 1/2 cps 11 Laerte, 57, W.Pereyra (4) 17,15 2 cps ú+ Tonko, 53, A.Allois (1) 187,75 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: LEAL BLUES $ 9,00, 3,10 y 1,80. Jump Higher $ 4,30 y 2,35. Amiguito Dandi $ 1,90. IMPERFECTA $ 1.340,00. CUATRIFECTA $ 31.081,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.520,00, a placé $ 1.155,00. TRIPLO $ 41.620,00. PICK 4 $ 287.000,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 866.418,00 , con 5 aciertos $ 9.255,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s60c. Cuidador: R.A.Siniani. Stud: Don Hilario (az). 