Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TEEN SEATTLE, 54, S.Arias (11) 2 In A Flash, 57, F.L.Gonçalves (6) 1,50 3/4 cpo 3 El Escribiente, 57, A.Paez (7) 7,90 3 cps 4 For Ever Paz, 53, J.Pintos (12) 5,75 1/2 cza 5 Carpet Crawler, 54, G.Borda (8) 19,70 1 1/2 cpo 6 Minowil, 57, R.M.Torres (3) 28,85 1 cpo 7 Consulate, 55, C.Perez G. (10) 17,85 1/2 cza 8 Sweet Prize, 57, G.Sediari (9) 6,65 2 1/2 cps 9 Toronto, 57, J.Rivarola (2) 37,65 2 cps 10 Storm Lunatico, 57, J.Leonardo (5) 23,10 3 cps ú Present Danger, 57, K.Banegas (13) 48,45 16 cps - - -

Dividendos: TEEN SEATTLE $ 28,15, 4,65 y 2,85. In A Flash $ 1,25 y 1,10. El Escribiente $ 1,45. IMPERFECTA $ 4.620,00. CUATRIFECTA $ 89.992,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 13.720,00, a placé $ 240,00. TRIPLO $ 35.710,00. PICK 4 $ 152.380,00.No corrieron: (1) Son Of Freedom y (4) Chuck Chucky. Tiempo: 56s10c. Cuidador: A.Viggiano. Stud: La Filomena. El ganador de 7 años es hijo de Seattle Fitz y Tina Glory