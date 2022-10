Fall Looks , 57, F.L.Gonçalves

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GUADA CAT, 57, K.Banegas (3) 2 Night War, 55, G.Borda (14) 3,30 1 cpo 2 Mar Y Sierra, 57, A.Giorgis (12) 9,25 6 cps 4* Reina De La Noche, 57, B.Enrique (8) 2,75 emp. 5 Royal Nova, 57, E.Torres (7) 26,35 1/2 pzo 6 Mirame Roma, 57, S.Piliero (11) 132,15 pzo 7 Skanka, 53, J.Paoloni (1) 20,40 4 cps 8 Turca Horse, 57, F.Coria (6) 9,40 3 cps 9 Soy Tefi, 57, L.Vai (5) 52,10 3/4 cpo 10 Miss Ecuador, 57, I.Monasterolo (4) 25,00 1 cpo 11X Mi Rosita, 57, M.Aserito (9) 120,30 s.a. 60+ Que Fineza, 57, R.Bascuñan (10) 44,20 ú** Dear Winnie, 57, M.La Palma (13) 10,90 - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Rodó (**) Desmontó

Dividendos: GUADA CAT $ 5,35, 1,35 y 1,45. Mar Y Sierra $ 1,45 y 2,55. Night War $ 1,35 y 1,95. IMPERFECTA $ 815,00, y $ 405,00. CUATRIFECTA $ 15.612,50, y $ 10.995,00. DOBLE PLUS $ 6.050,00. TRIPLO FINAL $ 15.820,00. CUATERNA $ 20.660,00. No Corrió: (2) Tormenta Rabiosa. Tiempo: 55s88c. Cuidador: H.E.Bianchi. Stud: Stud Hs.yo.bru.gi (lp). La ganadora de 4 años es hija de Compasivo Cat y Me Quedo Sol. RECAUDACIÓN: $ 96.530.916..

