Resultados de las carreras del viernes 7 de mayo en Palermo

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BAMBOO RULIENTO, 57, P.Diestra (h) (4) 0 2 Rollo Fan, 57, M.Valle (2) 0 3,75 1 cpo 3 Camp David, 57, G.Mansilla (5) 0 7,95 2 1/2 cps 4 El Incauto, 54, U.Chaves (13) 0 42,10 1 1/2 cpo 5 Bermejo Joy, 54, E.G.Ortega T. (1) 0 10,45 3/4 cpo 6 Malbec Rye, 57, O.Alderete (12) 0 7,60 hco 7 Suitano, 57, G.J.Garcia (3) 0 23,15 1 cpo 8 Romance Oculto, 53, L.Ramallo (10) 0 4,95 1 1/2 cpo 9 Rio Porsche, 57, J.Villagra (6) 0 10,25 cza 10 Canto A La Vida, 57, L.Balmaceda (9) 0 17,60 1 1/2 cpo 11 Arctic Winter, 55, F.Correa (7) 0 31,85 1 1/2 cpo ú Que Tal Me Queda, 57, W.Pereyra (11) 0 19,00 pzo - - - 0 Dividendos: BAMBOO RULIENTO $ 4,60, 2,85 y 3,05. Rollo Fan $ 2,60 y 1,65. Camp David $ 2,05. IMPERFECTA $ 460,00. CUATRIFECTA $ 71.031,00. DOBLE: a ganador $ 2.655,00, a placé $ 312,50. TRIPLO $ 17.755,00. PICK 4 $ 23.408,00.No corrieron: (7a) Son Of Freedom y (8) For Ever Paz. Tiempo: 55s56c. Cuidador: J.C.Diestra. Stud: Radiante (mdp). El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Bambuca Emper SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LEIRALIS, 56, G.Hahn (2) 0 2 Le Chic, 56, E.Martinez (5) 0 2,55 cza 3 La Canadienne, 56, W.Pereyra (1) 0 1,55 1 cpo 4 Clara Imbatible, 56, F.Arreguy (h) (4) 0 9,20 4 cps - - - 0 Dividendos: LEIRALIS $ 3,80. EXACTA $ 845,00. TRIFECTA $ 569,00. DOBLE: a ganador $ 1.282,50, a placé $ 150,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 888.120,00 , con 5 aciertos $ 11.395,00.No Corrió: (3) Primavera Circle. Tiempo: 56s3c. Cuidador: A.A.Alday. Stud: Abuelo Calin (az). La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Skeeter OCTAVA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 BAROLITO, 56, B.Enrique (7) 0 2 Master Sahas, 56, W.Moreyra (6) 0 7,80 cza 3 Mouth Shut, 56, J.Villagra (10) 0 5,85 1/2 cpo 4 Veggie Joy, 56, R.R.Barrueco (3) 0 15,65 1 cpo 5 Le Rock, 56, A.Castro (8) 0 7,25 1 cpo 6 Gran Peten, 56, M.Valle (5) 0 3,80 cza 7 Crozier, 56, I.Monasterolo (4) 0 28,50 1/2 cza 8 Mil Balas, 56, E.Talaverano (2) 0 12,40 2 1/2 cps 9 Make Your Choice, 56, M.N.Ferreyra (11) 0 25,70 12 cps ú Funkeiro, 56, P.Carrizo (1) 0 28,30 3/4 cpo - - - 0 Dividendos: BAROLITO $ 2,25, 1,35 y 1,30. Master Sahas $ 4,45 y 2,80. Mouth Shut $ 1,60. IMPERFECTA $ 572,50. CUATRIFECTA $ 10.101,00. DOBLE: a ganador $ 990,00, a placé $ 455,00. TRIPLO $ 7.907,50. PICK 4 POZO MAX $ 96.190,00.No Corrió: (9) Lainerie. Tiempo: 1'47s63c. Cuidador: R.O.Taborda. Stud: El Naranjero (gguay). El ganador de 3 años es hijo de Stratham y Zinita NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 YA BASTA, 56, W.Moreyra (3) 0 2 Lady Sansara, 56, J.Villagra (4) 0 2,15 4 cps 3 Pasion Quemera, 56, K.Banegas (1) 0 7,15 2 cps 4 Universal Craf, 56, E.Ortega P. (2) 0 8,45 3 cps 5 Doña Paila, 56, B.Enrique (7) 0 3,20 pzo 6 Red Beach, 56, R.R.Barrueco (5) 0 14,35 1 1/2 cpo 7 Song Of Triomphe, 56, A.I.Romay (8) 0 34,85 pzo 8 Trama Urbana, 56, W.Pereyra (6) 0 8,90 6 cps ú Scantinia, 56, R.Frias (9) 0 61,65 23 cps - - - 0 Dividendos: YA BASTA $ 7,20, 2,10 y 1,40. Lady Sansara $ 1,60 y 1,25. Pasion Quemera $ 1,40. EXACTA $ 1.537,50. TRIFECTA $ 2.752,00. DOBLE: a ganador $ 1.037,50, a placé $ 92,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s57c. Cuidador: J.C.Conti. Stud: Bernagi. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Ene Ene DECIMA CARRERA- 1200 METROSClasico Sumatra Gan Pag. Dist. 1 CAPA QUE SI, 60, A.Domingos (7) 0 2 Idaira Chica, 60, L.Cabrera (5) 0 9,15 5 cps 3 Humorada Lirica, 60, E.Ortega P. (1) 0 2,35 1 cpo 4 Indomita Seattle, 60, P.Carrizo (6) 0 3,90 1 1/2 cpo 5 La Barbra, 60, M.La Palma (2) ********** 0,00 4 cps 6 Pure Indira, 60, W.Pereyra (3) ********** 0,00 5 cps ú Doña Ubenza, 60, C.Velazquez (4) 0 17,25 11 cps - - - ********** Dividendos: CAPA QUE SI $ 4,35 y 2,60. Idaira Chica $ 8,55. EXACTA $ 1.717,50. TRIFECTA $ 1.301,00. DOBLE: a ganador $ 1.390,00, a placé $ 822,50. PICK 4 $ 42.105,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s21c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: San Lorenzo. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Capa Lista UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 MALVERN HILLS, 54, A.I.Romay (5) 0 2 All Storm, 57, J.Villagra (7) 0 8,50 3 cps 3 Noche De Guirnaldas, 57, E.Siniani (6) 0 9,70 pzo 4 Sidney Queen, 54, M.A.Sosa (2) 0 3,95 1/2 cpo 5 Sign Of Spring, 57, D.Ramella (3) 0 3,00 3/4 cpo 6 Funguera, 55, C.Velazquez (1) 0 7,20 4 cps ú Bengalita Stripes, 51, R.Frias (4) 0 35,00 1 cpo - - - 0 Dividendos: MALVERN HILLS $ 2,35 y 2,45. All Storm $ 2,60. EXACTA $ 1.285,00. TRIFECTA $ 3.858,00. DOBLE: a ganador $ 877,50, a placé $ 432,50. TRIPLO $ 12.152,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s71c. Cuidador: M.H.Genzano. Stud: La Pepa. La ganadora de 4 años es hija de Master Of Hounds y Paradisal DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BUENOS TIPOS, 56, J.Villagra (7) 0 2 Servius, 57, B.Enrique (2) 0 3,70 1 1/2 cpo 3 Prefect, 57, A.Giorgis (11) 0 5,80 3/4 cpo 4 Domingo Bueno, 57, A.Allois (1) 0 30,95 cza 5 Money Beach, 55, I.Monasterolo (13) 0 4,85 cza 6 Vagante Madman, 53, J.Paoloni (3) 0 123,90 pzo 7 El Delineado, 53, R.Villegas (5) 0 11,15 2 cps 8 Gamboa, 55, K.Banegas (9) 0 3,20 pzo 9 Ola De Frio, 51, M.Valle (12) 0 14,40 4 cps 10* Vagabundo Jet, 56, G.Parma (10) 0 40,45 8 cps ú Mowgli, 51, R.Frias (8) 0 60,35 1 1/2 cpo - - - 0 - - (*) Corrió desestribado Dividendos: BUENOS TIPOS $ 5,20, 1,55 y 1,10. Servius $ 2,05 y 1,20. Prefect $ 1,55. EXACTA $ . IMPERFECTA $ 367,50. CUATRIFECTA $ 16.454,00. DOBLE: a ganador $ 1.105,00, a placé $ 170,00.No corrieron: (4) Dallas Maverick, (6) Ser Mayor, (14) Rio Fangio y (15) Star Crash. Tiempo: 56s15c. Cuidador: F.D.Clemente. Stud: El Coca (az). El ganador de 6 años es hijo de Freud y Opera Mili DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ZANDALIO, 57, E.Talaverano (3) 0 2 Que Varon, 57, I.Monasterolo (2) 0 25,05 3 cps 3 Paises Bajos, 57, M.Valle (6) 0 5,80 1 1/2 cpo 4 Bandurrion Key, 54, R.Frias (7) 0 5,45 2 1/2 cps 5 Control Tower, 56, P.Carrizo (5) 0 6,05 1/2 cza 6* Just Luck, 55, C.Velazquez (12) 0 127,50 2 cps 7 Rocco Lampone, 53, A.I.Romay (10) 0 34,00 1 cpo 8X New God, 56, M.Aserito (11) 0 11,85 1/2 cpo 9 I Newton, 55, A.Giorgis (8) 0 23,20 3/4 cpo 10 Cebreiro, 57, B.Enrique (4) 0 5,30 2 cps 11 Padovani, 56, G.J.Garcia (14) 0 8,50 3/4 cpo 12 Don Laurel, 55, K.Banegas (9) 0 28,60 7 cps ú Reclasudo, 55, W.Pereyra (15) 0 5,00 1 cpo - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: ZANDALIO $ 7,90, 4,45 y 2,15. GIFT OF VIRTUE. Perverso Dubai. Roman The Mad. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (1a) Scotch And Soda1'46s25c.M.J.Muñiz.Los Velezanos (az). El ganador de 4 años es hijo de Sidney`s Candy y Gift Of Charity