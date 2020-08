Se corre hoy en Palermo: programa oficial, más análisis y candidatos de Popular Web

Dueño de 6 victorias en 16 salidas a la cancha, y titular del Gran Premio San Isidro (G1) de 2019, EL CONSORTE (13) casi que no necesita presentación de cara al cotejo central que se disputará a las 17:30.

Conocido y reconocido por su vocación de puntero, El Consorte, según palabras de su entrenador, Enrique Martin Ferro, no necesariamente debe correr en la punta “a lo loco”. Eduardo Ortega Pavón, quien vuelve a la montura del zaino después de mucho tiempo, decidirá sobre la marcha y de acuerdo al desarrollo con el que se tope. Al margen de eso, la presencia del crédito del stud Urquiza brilla por sí sola y se merece la candidatura. Un dato para resaltar: el hijo de Grand Reward regresa a la pista de césped porteña, superficie en la que ganó por última vez.

A poco andar, el tordillo LIGHT BLUE FANTASY (4) se mostró como un ejemplar de calidad, la cual ratificó en su estreno jerárquico al escoltar desde 1 cuerpo al experimentado Jolly Good sobre 2000 metros. Baja hoy a la milla, tiro en el que ganó debutando, y frente a un rival como el candidato que lo obligará a subir la vara. Es el enemigo indiscutido.

La regularidad es la marca de fábrica de SARLAT (5), el otro tordillo del lote, y así lo demuestran sus dos victorias en sólo 5 salidas. También cumplió un estreno clásico promisorio al perder por el pescuezo con Sandyman, gestión que ahora buscará potenciar.

Los atropelladores probados como JOY FILOSO (11), HOLE IN ONE (12), BARON BLUE (1) y FRENCH TWIST (8) harán su juego conocido y a la espera de dejar lo mejor para el final.

Análisis y candidatos de Popular Web:

1ra. carrera, a las 13,30. Todo caballo de 4 años perdedor, 1600 metros: El gran estreno del medio hermano del Grupo 1 Ivar, ISNER (13), se lleva la candidatura. GREY JOY (6) también cumplió un gran primer paso y es contra. POR CABALLITO (7), viejo batallador, puede hacer valer su experiencia.

2da. Carrera, a las 14. Potrancas de 3 años que no hayan ganado, 1000 metros: Con la sangre de la ligera Southern Feline en sus venas y la preparación de Carly Etchechoury, SERPIENTE FURTIVA (3) promete en su estreno hacer brillar los colores de Rubio B. SINGER KEY (5) también arranca con los 10 puntos y es enemiga. ALGORITHM (1) y UNA DAMISELA (14) califican para la cuatrifecta.

3ra. carrera, a las 14,30. Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de 2 ó 3 carreras, 1200 metros: En una carrera bravísima, nos jugamos a la atropellada de HURACANADA (12), la cual se puede potenciar con los 52 kilos de William Pereyra. LA VATICANA (7), HONEY HONEY (8) y DISFRUTA SEATTLE (6) sin dudas la pondrán a prueba.

4ta. carrera, a las 15. Todo caballo de 4 años que no hayan ganado, 1600 metros: Desde su estreno hasta su segunda entrega QUINCY STRIPES (4) mejoró una enormidad como para considerarlo el candidato. Por supuesto que por su experiencia MARKET MAN (11), DALMIRO JOY (10) y EL ESCRIBIENTE (8) serán duros adversarios.

5ta. carrera, a las 15,30. Todo caballo de 5 años ganador de 2 carreras, 1400 metros: Tras dos segundos puestos al hilo, LEAN ON (10) se gana el título de candidato. Pero con ROCAMBOR (4) y SANTIAGUEÑITO (5) pisándole los talones y con un pleito pendiente por resolver.

6ta. carrera, a las 16. Potrancas de 3 años que no hayan ganado, 1000 metros: A SUBYUGANTE (5), hija de la clásica Subtlety, le tocó un compromiso exigente para el debut, pero no imposible para la enorme calidad que mostró en privado. SUSPENSA (14), ACTUADORA (1) y DOSIS PERFECTA (12), las contras.

7ma. carrera, a las 16,30. Potrancas de 3 años que no hayan ganado, 1000 metros: Con esa suelta pegada a los palos, se aguarda que ANALISTA SONG (1) se venga derecho al disco. Tratarán de impedírselo LA ORANA MARIA (12), aún en deuda con sus seguidores, y SERA MAÑANA (5) de gran debut.

8va. carrera, a las 17. Yeguas de 4 años ganadoras de 2 carreras, 1400 metros: En un cotejo que bien podría ser un clásico votamos a JOY TESALINA (8), ya recuperada de un desgarro y lista para volver al triunfo. Enemigas, muchas. IN HER HONOUR (10), con roce jerárquico; la muy regular CELINKA (1); JOY VELIKA (7), titular de la Polla platense de 2019; CORTINERA CITY (6) y NIÑA DANIELA (3).

9na. Carrera, Clásico New Dandy, comentado arriba.

10ma. carrera, a las 18. Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera, 1200 metros: Vuelve recuperado a las competencias DON DESATINO y en tren de sumar su segundo éxito. UP VIOLENCE (2) le hace frente con un segundo del Grupo 1 Pinball Wizard que vale oro. EL FLECHAZO (13) y MONTERCITO (4), ideales para la “cuatri”.

11ma. carrera, a las 18,30. Todo caballo de 4 años que no haya ganado, 1000 metros: Trae experiencia extra de Córdoba y Corrientes AMIGUITO PAISANO (1) y no será “amigable” con sus rivales. Entre los que está RAMSES O (15), zaino del que “El rey” Ramón “Palito” Ortega tiene una partecita y con tabuladas para salir de perdedor ya mismo. Completan el panorama BLACK PARTY (6) y PEACE BOY (4), que alguna vez ganó por 12 cuerpos pero fue distanciado por tratamiento no autorizado.

Acá: ver programa oficial.