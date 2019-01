Un Caballero en las noches de Continental

No sólo está al frente del Club Social, sino que también anima las trasnoches de Continental a partir de las 4 de la mañana y hablando de las diferencias entre un ciclo y el otro, sostiene que “la trasnoche es prácticamente informativo y de servicio. La gente se está despertando. Mi misión es con buen humor llevar los servicios y las primeras noticias que van a marcar la agenda de la mañana. Darle ánimo a los que se están despertando. Apunta a ese público. Chusmeamos los portales de noticias, el clima, si hay alguna perspectiva de paro. Básicamente es informativo y que la actualidad permanezca en el aire. Acá no me llevo por lo que creo sino por lo que necesita el oyente aunque sea muy temprano. También abriendo el panorama a los oyentes que tiene Continental en todo el país”.

Sin pelos en la lengua admite que “ya tengo totalmente puesta la camiseta de Continental. A mi Continental me dio todas las oportunidades posibles y lo que no hice fue porque creía que no era mi métier. A todos mis compañeros también les dieron oportunidades. Hasta que me dieron la chance definitiva de conducir. Me lleva encarar dos programas por días. Tiene el desafío de encontrarle el entusiasmo. Hacer lo que me gusta. Creer lo que hago. No sólo entretiene sino aporta a la vida del otro. Yo trabajo todos los días como un ejercicio. Desde mi impronta trato de llegar a la audiencia. Hay un gran equipo de profesionales. Hacer una buena radio. Continental es buena gente, buenos profesionales y buenos compañeros también”.

Oriundo de la localidad bonaerense de Rauch, recuerda que “en mi pueblo natal, a los 15 años, cuando todavía iba a la escuela, en vez de bandas de música, me hice fanático de radios. Después empecé a escuchar radios de todo el mundo. Cuando descubrí el medio en mi adolescencia, descubrí que era lo que quería hacer cuando fuera grande. Después de egresar del ISER, me inicié en radio Belgrano en el 2004 ante un casting que hice con el desaparecido Julio Márbiz. En Belgrano estuve 13 años y en continental ya llevo 9 años. Estoy cumpliendo el sueño del chiquilín de Rauch. Es más, en cuanto a sueños estoy superando lo que había podido imaginar. Aspiraba a vivir de lo que me gustaba. Pero no tenía semejante meta de trabajar en Continental. Soy consciente de la importancia y trascendencia del medio donde estoy. Trabajo y vivo de lo que me gusta hacer. Si algún día llego a hacer tele, me gustaría trabajar de la parte de atrás. No me gusta la idea de dar la cara”.