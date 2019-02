Un Cacho agradecido, elogió a sus incondicionales

En medio de la nota, el cantante hizo un alto y expresó: “Quería aprovechar para agradecerle a toda la gente de Villa María, que me apoyó tanto cuando hubo un grupo de 5 o 6 chicas que empezaron a manifestarse porque estaban en desacuerdo con que yo me presentara. El público se levantó y me apoyó. Las apagaron con sus aplausos y yo me levanté y les agradecí en silencio como tiene que ser. Porque esta historia de la igualdad con la mujer está bueno que se haga, pero me parece que no es la forma”.

Recordemos que la semana pasada, en un segmento del concierto que brindó en el Festival de Peñas de la ciudad cordobesa, entre tema y tema, un grupo de mujeres ubicadas en el fondo del Anfiteatro comenzó a cantar en contra de Cacho, mientras las chicas sostenían carteles con su cara y la palabra “MACHO”. La reacción del resto del público fue inmediata: comenzó a abuchear y silbar al grupo de mujeres y aplaudir al cantante.

El escrache estuvo vinculado a declaraciones públicas que el artista ha realizado. Por ejemplo, cuando el año pasado comentó: “Me rompe que las mujeres se peleen, a las minas hay que volteárselas”.

En la nota, además, Cacho habló de su nuevo disco “Distinto” en el que reinterpreta canciones de otros artistas célebres: Joan Manuel Serrat, Charly García, Virus, La Renga, Roberto Carlos y Joaquín Sabina.

El material, que contiene 10 temas, comienza con “La balada del diablo y la muerte” (La Renga). “Toda mi vida fui fanático de la banda y me atreví a hacerlo. Me divertí mucho aunque no sé si es lo mío. Me metí en un mundo que no es el mío pero pedí permiso”, explicó Castaña. Otra de las canciones es “Yo soy un extraño” (Charly). “Siempre la pasamos muy bien juntos con él”, explicó sobre García. Este disco será presentado el 21 de marzo en el Teatro Gran Rex y contará con la participación de varios artistas invitados como Fito Páez.

“El escenario y los aplausos me curan. La vida es dura pero hay que meterle el pecho y por eso sigo trabajando. Después de 50 años de carrera me puse en las manos de un productor joven, Rafael Varela (hijo de Adriana Varela). Es un homenaje a otros artistas, es un disco loco, como digo yo porque me atreví a hacer algo distinto y lo disfruté mucho”, concluyó el cantante popular.