Un cisne negro: es concejal y trabaja como mecánico

Hoy, cuando todas las encuestas reflejan una mala imagen de los políticos, a quienes les imputan ser corruptos, no conocer la realidad del ciudadano común y trabajar poco, encontrar un concejal que además de su cargo político es mecánico en una terminal automotriz, es un caso excepcional, un auténtico “cisne negro”.

“Cisne no, pero negro si”, dice entre risas Gabriel Ibarra, concejal escobarense, a quien sus vecinos y amigos llaman ‘el Negro’, y que llegó a su banca en diciembre de 2017, para reemplazar a Luis Carranza, quien se sumó al Ejecutivo municipal.

Pero Ibarra también tenía otra ‘changa’: ‘Tuve que dejar mi tercer trabajo como maestro mayor de obras, por dos motivos: evitar suspicacias (podrían decir que me aprobaban una obra por mis relaciones políticas) y porque el día tiene solo 24 horas”.

Nacido y criado en Escobar en el seno de un hogar humilde, Ibarra cuenta que siempre fue peronista y “admirador de la Doctrina Social de la Iglesia”. Recuerda las encíclicas Rerum Novarum, Popularum Progressio y Mater et Magistra (base de esa doctrina) y manifiesta admiración por el Papa Francisco y su magisterio en favor de los humildes. Desde su adolescencia, el edil -que esta casado hace 13 años con María Laura y tiene una hija, Martina, de 11 años- militó en la Acción Católica a la que sumó su participación en el gremialismo apenas comenzó a trabajar en 1992.

Mucho después se sumó a la política partidaria: “Fue en 2011, cuando conocí a Sergio Massa durante una visita a la fábrica donde trabajo, que me animé a saltar a la política. Sergio me escuchó y me invitó a militar con él en el FR y me sumé”.

El ahora concejal participaba de actos, reuniones políticas en toda la provincia y cuanto fuera necesario para el partido. “Pegué carteles, di charlas, fui fiscal, en fin, lo que hace todo militante”, recordó.

En el año 2015 Massa le pidió que integre la lista de candidatos a concejales. “Recuerdo que me dijo: naciste, te criaste y vivís en Escobar y tu sueño es trabajar por tus vecinos, así que tenés que ser candidato”, relató.

Su historia no es distinta a la de otros políticos. Ocupaba el tercer lugar de la lista y quedó como suplente, pero en noviembre de 2017 Luis Carranza pasó al Ejecutivo y Gabriel Ibarra asumió la banca por su partido. “Lo mejor de ser concejal es que me siento más útil, que puedo hacer mas cosas por mis vecinos” y agregó que “eso me motiva para querer hacer mucho mas”.

A la pregunta si quiere hacer más como intendente, respondió afirmativamente “pero además de mi voluntad está el voto de mis compañeros y el respaldo de las autoridades de mi espacio político”, por lo que se le abren las puertas a que un “trabajador” esté posicionado para competir por la intendencia del municipio que lo vio nacer y crecer.