Un maxi evento de 24 horas dedicado a los superhéroes

Aunque no fue informado, se espera que este sábado se presenten nuevas imágenes de películas de Warner Bros como The Flash, Wonder Woman 1984 y el corte de Zack Snyder de Justice League, entre otros filmes.

DC FanDome - Trailer oficial subtitulado.mp4

Se podrá acceder al evento en forma totalmente gratuita desde la página oficial de la DC Fandom (www.dcfandom.com), donde se podrá participar de todos las presentaciones: Hasta ahora, solo se conoce una parte del programa que tiene el cronograma siguiente:

14:00 - Wonder Woman 1984 - Panel con Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal y Kristen Wiig.

Wonder Woman 1984.jpg

14:25 - Warner Bros Games Montreal Announcement

14:45 - The Sandman Universe - Panel con Neil Gaiman, Dirk Maggs, G. Willow Wilson y Michael Sheen

15:15 - Multiverse 101 - Panel con Jim Lee, Walter Hamada y Greg Berlanti

15:45 - Introducing Flash - Panel con Andy y Barbara Muschietti, Ezra Miller y Christina Hodson

15:50 - Beyond Batman

15:55 - The Suicide Squad - Panel con James Gunn y el elenco del film

15:40 - BAWSE Females of Color Within the DC Universe - Panel con Meagan Good, Javicia Leslie, Candice Patton, Tala Ashe, Naffessa Williams, Chantall Thuy, Anna Diop y Damaris Lewis.

17:00 - Legacy of the Bat

17:20 - Chris Daughtry: Performance

17:30 - The Joker: Put on a happy face

17:35 - Jim Lee Portfolio Review: DC Villians Fan Art

17:45 - Panel sorpresa

18:10 - I'm Batman: Las voces detras de The Cowl

18:30 - Zack Snyder's Cut Justice League - Panel con Zack Snyder

justice-league-hbo-max.jpg

18:55 - The Flash (Serie) - Panel con Grant Gustin y resto del elenco

19:10 - Black Adam - Panel con Dwayne Johnson

19:30 - CNN Heroes: Héroes de la vida real contra el Coronavirus

19:50 - Titans - Panel con el elenco de la serie

20:05 - Aquaman - Panel con James Wan y Patrick Wilson

20:15 - Ask Harley Quinn con Margot Robbie

20:20 - Wonder Woman 80th celebration - Panel con Gal Gadot, Pat Jenkins y una invitada especial

20:40 - SHAZAM! - Panel con Zachary Levi

20:50 - Wonder Woman 1984 - El panel interpreta "Werewolf 1984" en vivo

20:10 - Suicide Squad: Kill the Justice League

21:30 - The Batman - Panel con Matt Reeves y parte del elenco

The Batman.jpg

Sin duda se exhibirán trailers sobre todos los proyectos de DC, como por ejemplo The Batman, Justice League y Wonder Woman, que contarán con la presentación previa de creadores, realizadores de efectos especiales, actrices y actores, y directores.