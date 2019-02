Un pálido Central y con la clásica exigencia del hincha

En el primer cuarto de hora del partido la visita manejaba la pelota y se instalaba en campo rival. Ese dominio generó la primera situación con un remate de Chávez que se fue besando el palo derecho de Ledesma. Con el correr de los minutos se fue emparejando el trámite para ser un encuentro bastante mal jugado. A los 20 minutos avisó el dueño de casa con un tiro libre de Allione que se fue cerca del primer poste de Pocrnjic. También apareció Zampedri en acción con un bombazo, pisando el área grande, pero tapó y dio rebote el ex Newell’s que no pudo aprovechar Riaño en el rectángulo menor. Y a la media hora se lució el arquero de Central ante el disparo de Ozuna, luego de un error en mitad de cancha por parte del dueño de casa.

Mientras que en el complemento sucedió lo mismo que al inicio del cotejo, Aldosivi salió con mucha confianza hacia el arco adversario, aunque no tenía profundidad para generar situaciones de peligro. Por su parte, los dirigidos por Bauza, trataban de desbordar por los costados para tratar de lastimar al Tiburón, pero el centro final siempre era mal ejecutado. Nuevamente apareció Chávez y respondió Ledesma. Y ya promediando la etapa lo erró de cabeza Zampedri en la puerta del área chica y después tuvo una situación similar que también resolvió mal. El final se hizo de ida y vuelta, los problemas defensivos en Central eran evidentes y Aldosivi no los supo aprovechar por eso el partido terminó empatado. Muy preocupante la actuación futbolística de Central para lo que viene, no sólo por Newell’s, sino también por su participación en la Libertadores.