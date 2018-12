En Rauch se llevó a cabo una fecha muy particular: con la idea de recaudar fondos para la recuperación del ciclista Osvaldo Campero, se desarrolló el Gran Premio que lleva el nombre del atleta rauchense y los atletas de la región no faltaron a la cita. Con casi 100 participantes, Mario Taniquie volvió a estar en el pelotón inicial, aunque no pudo torcer la victoria del tandilense Pablo Funaro.