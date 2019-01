Una semana corta con largos viajes

Sebastián Beccacece tiene una preocupación no es nada menor: Defensa y Justicia deberá emprender dos viajes en 15 días y no son viajes sencillos. El viernes deberá partir, temprano, a Tucumán para afrontar el duelo ante San Martín. Pero todo no queda ahí: en menos de una semana deberá volar a Brasil para dar el primer paso en la Copa Sudamericana, ante Botafogo.