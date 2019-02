Unos “Pazos” para adelante, otros “Pazos” para atrás

“Jajaja, me acaba de enterar. Murió el gato”, dice el mensaje que quisieron atribuirle a la esposa de Diego Latorre y que Pazos difundió. Por esta razón, Yanina salió a cruzarla: “Nancy Pazos, che genia, yo se que te encanta hundirme, pero vos me enseñaste que se chequea la info y vos retuiteaste algo sobre mi FALSO! Tenés que chequear. Ese tuit es armado. Yo no tengo la cuenta verificada! Espero tus disculpas”. Además, la panelista añadió: “En cuanto al tuit que esta circulando, y que un enfermo armó para molestarme. Esta demás decir que es falso! Y además el boludo que lo escribió ni sabe truchar! Me puso la cuenta verificada y yo no la tengo verificada. Y todos los genios que me acosan por no hacer nada, vayanse a la mierda!”. Nancy, quien fue compañera de Yanina en el ciclo de Angel de Brito, finalmente manifestó: “Me alegra que hayas aprendido. Mil disculpas, pero la verdad que era bastante verosímil así que buenísimo que lo hayas aclarado. Buena vida”. De todas maneras, la periodista no borró el posteo y redobló la apuesta al mostrar un controvertido mensaje sobre Natacha al que supuestamente Yanina le dio un “me gusta”. “Le dio like a esto. Estoy arrepintiéndome de haberle pedido disculpas”, dijo Pazos al mostra un print de pantalla del texto con el “me gusta” de Latorre.