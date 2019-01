Unsain plantea las metas del Defensa modelo 2019

El ex Newell’s se explayó en diálogo con El Mundo FC (AM 1070) y destacó las virtudes del elenco que conduce Sebastián Beccacece, que no quiere tener techo. “Somos un grupo de jóvenes que tenemos muchas ganas de progresar y de crecer. No tuvimos posibilidades en nuestros clubes de orígenes, pero sabemos que ahora transitamos una gran oportunidad”, aclaró.

En este sentido, el entrerriano remarcó en qué se basa el Halcón para dar pasos cortos y firmes. “Creemos mucho en lo colectivo, es nuestro motor. Sabemos que lo individual se va a potenciar de acuerdo a lo que hagamos grupalmente”, aclaró.

El 19 de enero el Defe tendrá que recuperar el partido postergado por la Superliga ante River, en el Monumental, así que todas las energías están puestas en bajar a un Millonario empoderado por los recientes lauros internacionales.

Sobre este eje, el protagonista agregó: “Nos va a demandar una exigencia máxima. River es el último campeón de América, con eso digo todo. Va a ser complicado pero nos estamos preparando de la mejor manera y trataremos de quedar cerca de Racing”.

También aprovechó para elogiar a sus compañeros, con los cuales timonea el barco que quiere llegar a buen destino: “Por ejemplo, (Alexander) Barboza dentro de la cancha tiene mucha presencia y fuera también. Ayuda mucho a los más chicos, tiene una personalidad increíble, todos aportan su compromiso y su esfuerzo”.

También hizo una mención especial para un guerrero, Jonás Gutiérrez. “Además de un gran jugador, recibimos a un luchador de la vida, que nos enseñó muchísimo cuando volvió al club”, comentó.

Con mucha humildad y perfil bajo, evitó hacer autoreferencias y soltó: “Yo simplemente soy el arquero de este equipo que intenta mejorar para darle mayor fluidez a las jugadas. Trato de aportar mi granito de arena”.