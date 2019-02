“Usé Tinder para salir con tres hombres”

Hoy en día Evelyn (51) está feliz: enamorada y casada hace casi dos años con el cirujano Juan Viaggio (56). Pero no le fue fácil llegar a lograr esa armonía después de divorciarse de Doman tras 20 años juntos y dos hijos, Cocó (22) y Marc (19).

A principios de 2013 se hizo pública la escandalosa separación entre la panelista de Los Ángeles de la Mañana y el conductor de Nosotros a la Mañana, y por ese entonces Evelyn se animó a nuevas experiencias que recién ahora se animó a contar. “Yo estuve en Tinder, me costó un montón y me anotaron mis amigas. (...) Fue en un momento de mucha soledad, nadie me presentaba a alguien, nadie me sacaba a pasear ni me llevaba a cenar”, reveló en LAM. Luego, aclaró: “En mi perfil era Eve y en la foto estaba de espaldas” y finalmente comentó: “Que no tuve sexo con ninguno de los hombres con los que salí”.