Utilizó a un nene para robar y se llevó una paliza

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, ocurrió en la mueblería “Casa Renata”, ubicada en avenida 14 y calle 123. Hasta allí llegó un sujeto con quien, en apariencia, sería su hijo, una actitud despreciable que cosechó decenas de comentarios de repudio tras la viralización del video en las redes sociales.

Sergio, el dueño de la mueblería, manifestó a Periódico El Progreso que “entraron dos chicas al local a preguntarme el precio de un mueble y observo al muchacho éste con el nene que estaban mirando las cosas de afuera, pero que no ingresaron al local”.

Asimismo, relató que, cuando las dos mujeres se retiraron, “no me doy cuenta que el hombre se había quedado ahí”. “En un instante miro para afuera y noto que el equipo de música no estaba. Salgo y me encuentro que se lo estaba llevando acompañado con el menor”, explicó.

En las imágenes del video se ve como Sergio alcanzó al sujeto, que cayó al piso y fue golpeado mientras el niño seguía corriendo y escapaba del lugar. Afortunadamente, el comerciante recuperó su equipo musical.