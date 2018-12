Valdés dejó de ser el DT de Lomas Country

“Hoy toca decir hasta luego a un club que me hizo sentir como en casa, por eso no quiero dejar de agradecer a todos los que forman parte de toda esta familia del Country, en especial a Facu y Pablo, que siempre estuvieron al lado dando una mano. A los jugadores sólo me toca decirles gracias por toda la entrega y por nunca bajar los brazos en los momentos difíciles. Por último, a mi cuerpo técnico, ‘Naza y Jere’, dos profesionales de lujo que me tocó conocer. Muchas gracias por todo y ojalá el año que viene sea mucho mejor”, escribió el protagonista en su cuenta de Facebook.

Por lo pronto, no se confirmó el nombre del reemplazante, pero se estima que en los próximos días haya alguna certeza. La intención es buscar alguien de misma línea futbolística.

El plantel volverá a los entrenamientos a fin de enero, teniendo en cuenta que la reanudación de la competencia oficial se dará para principios de marzo, como está estimado en la Asociación de Fútbol Argentino.