VAN LLEGANDO AL BAILE

Lourdes Sánchez, esposa del Chato Prada, productor de Tinelli, abrió la canilla informativa soltando los nombres que están casi abrochados para formar parte de la nueva edición. Habría algún regreso como el de Flor de la V y sorpresas como la de Beto Casella.

Cuando el año pasado Marcelo Tinelli terminó una nueva temporada del Bailando, anunció que este año su idea era comenzar más temprano de lo que lo venía haciendo en los últimos años. Y por lo que comenzó a trascender parece ser que la idea de Marcelo ya está tomando forma y la nave insignia de La Flia, su productora, ya empezó a anotar nuevos nombres de famosos a la nómina de los que saldrán a la pista más polémica de la televisión. La data la tiró Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada, quien reemplazó ayer a Angel De Brito en la conducción de ‘ Los Ángeles de la Mañana’, debido a que el periodista se encuentra de vacaciones. La idea de Lourdes era desembarcar con una noticia que hiciera ruido y parece ser que lo logró. La mujer de uno de los productores del Bailando llevó una lista de los convocados para el ‘Super Bailando’, el nuevo nombre que tendrá el certamen este año por los 30 años de Marcelo Tinelli en la televisión. La primera confirmada es la novia de Federico Hoppe, Macarena Rinaldi, quien bailaría con un famoso no bailarín. Otra de las posibles integrantes es Dalia Gutman, quien aseguró que le gustaría participar, pero que le teme a De Brito en el jurado. “Parece que me quieren para el ‘ Bailando’ y mi sueño de chica era ser bailarina. Hice mucha danza clásica, jazz y zumba. Me gustaría ir a bailar a la pista, pero tengo un problema, que es lo que me impide. No tanto Florencia (Peña) que me cae bien, es una genia, es artista, pero está Ángel De Brito que me da miedo, es malo y me va hacer llorar”, expresó con humor la actriz. Otra de las personas que estaría en el ciclo es Florencia de la V, quien ya participó tres veces y se consagró ganadora en 2006.