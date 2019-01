Vero Lozano le “pegó un palo” a Nicole Neumann

“Aprovechemos que todavía no llegó Nicole, que llega el lunes, si Dios y la Virgen nos acompañan, y hablemos de Cubero. ¡Son la mejor pareja del año! ¡Qué bien le hizo ella a él! Se lo ve más entero, más relajado. Se ríe, antes no se reía”, disparó Lozano a sabiendas que a Nicole la enoja y mucho que se hable de su ex marido con su novia, Mica Viciconte.

Por si fuera poco, a la “gastada” se sumó el periodista de policiales, Mauro Szeta. “Son lo más lindo que vi en años. El está feliz”. La nueva integrante del panel, Tamara Pettinato, acotó de modo sarcástico: “¿Cuándo está Nicole hablan de esto?” Y Szeta contestó risueño: “No, cambiamos el discurso y decimos ‘che, con vos estaba mejor’’.