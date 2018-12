Vía libre para que se revisen condenas

La Cámara Federal de Casación Penal concedió los recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia revise las condenas al ex presidente Carlos Menem y a su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos durante el menemismo. Ante esta decisión de la sala II del máximo tribunal penal del país, las condenas a cuatro años y seis meses de prisión para Menem, y de tres años y seis meses para Cavallo, no quedaron firmes, y este último no corre riesgo aún de ser enviado a prisión, según la resolución a la que accedió Télam. “Habré de expedirme en favor de la concesión de los remedios intentados, puesto que más allá de su acierto o error, los agravios invocados por los recurrentes vinculados al derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, concluyó la camarista Angela Ledesma en una decisión a la que adhirieron sus colegas de la sala II del máximo tribunal penal del país, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi. Los jueces declararon “admisibles” los recursos y enviaron el caso a la Corte Suprema.