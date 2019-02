Vico se quejó del árbitro, pero reconoció los fallos

No conforme con no poder tolerar la derrota, el DT hasta dejó entrever que sospechaban que algo así podía pasar. “Esto lo veníamos trabajando durante la semana porque sabíamos de estas cosas. No puedo dar nombres porque después me crucifican”, remarcó.

Pero cuando más se encendía su discurso sobre los fallos arbitrales y sus polémicas, comenzó a justificar cada una de las decisiones de Bruno Bocca. En este sentido, aseguró: “Fue mano, pero fue casual y en el gol de Brown, está la rodilla adelantada. Andá a hacerlo en una provincia o en la cancha de Temperley. No puedo hablar, porque perjudico a la institución y al equipo. Es algo que no merecemos. En tu cancha no te pueden hacer lo que nos hicieron faltando 30 segundos para que termine el partido”.

Vico manifestó que el rival no hizo tantos méritos para llevarse la victoria del Lorenzo Arandilla y, en diálogo con Inforegión, cerró: “Ellos generaron solamente a través de algunas pelotas paradas. Nosotros hicimos un muy buen partido, creo que Brown tuvo intensidad, concentración, orden y generó situaciones. Lo extrafutbolístico no lo puedo manejar, estoy satisfecho con lo realizado por mis jugadores, dejaron el alma”.