Vico y algunas dudas para el partido frente a Santamarina

Los tanteadores de los amistosos no fueron los deseados por el Bigotón, pero con algunas caras nuevas, el Tricolor volverá a ir en busca de buenos resultados que lo dejen soñar con figurar en lo más alto de la B Nacional. En el marco de la fecha 14 del campeonato, enfrentará al Aurinegro, que en condición de visitante hilvanó una racha de tres encuentros sin triunfos.

Vico no podrá contar con Juan Manuel Olivares por suspensión y el delantero Lucas Campana no podrá ser de la partida por una lesión en su tobillo, que lo marginó de los últimos choques preparatorios, por lo que las dudas están de mitad en adelante. El probable once de Brown irá con Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Ignacio Bogino, Enzo Ortíz, Alberto Stegman; Alexis Vega, Adrián Maidana, Marcelo Lamas, Germán Herrera o Ignacio Liporace; Matías Sosa y Nicolás Benegas.

Por otro lado, Luis Lobo Medina será el árbitro del encuentro en el Lorenzo Arandilla.