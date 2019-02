Victoriano busca un triunfo clave en Valentín Alsina

Con la obligación de hacerse fuerte en Valentín Alsina, donde no gana hace cuatro compromisos, Victoriano Arenas recibirá hoy a Leandro Alem, desde las 17, en el marco de la 25ta jornada de la temporada en la Primera C. El Celeste viene de dos paridades en fila, con Cañuelas y Sportivo Italiano, y ahora intentará ganar para no perder su espacio en el Reducido, soñando con el ascenso a la B Metropolitana. Los números indican que los conducidos por Sergio Geldstein tienen 34 unidades, una más que su rival de turno en la región.