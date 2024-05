Violenta entradera a pareja de adultos mayores en Bernal

Uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de los malvivientes y sus peligrosas artimañas. Estos se las ingenian para ingresar a hogares, llevarse objetos de valor, lastimar y muchísimas veces terminar con la vida de trabajadores, niños o jubilados. Lamentablemente, en Quilmes los casos similares no cesan y el temor de los ciudadanos se hace sentir. Sin embargo, las medidas de prevención utilizadas, ya sean rejas, alarmas o cercos eléctricos no alcanzan y pareciera no tener fin dicho mal.

Se trata de un episodio que ocurrió en la intersección de las calles Zapiola y Smith, durante la madrugada del miércoles. Fue a eso de las 3 que una pareja de adultos mayores, que rondan los 70 años, mientras se encontraban durmiendo, escucharon ruidos extraños en el interior de su domicilio. De inmediato se preocuparon e intentaron ir a ver qué era lo que estaba sucediendo, aunque fueron frenados en seco por tres sujetos con el rostro cubierto y que empuñaban armas de fuego. Los sindicados aprovecharon una ventana abierta y se metieron.

Los redujeron, golpearon y revolvieron cada rincón de la casa con el fin de llevarse los objetos personales. Fue así que causaron destrozos, tiraron muebles, los amenazaron de muerte y finalmente se dieron a la fuga con un cuantioso botín que no solo integraba dinero en efectivo correspondiente a los ahorros de los damnificados, sino que también había joyas, electrodomésticos, aparatos de electrónica y el vehículo que estaba dentro del estacionamiento de la finca.

Una vez que se dieron a la fuga, los jubilados pidieron ayuda a los vecinos y llamaron al 911 para que se hagan cargo de la situación. Cabe destacar que no precisaron del traslado a un centro de atención médica ya que no presentaban heridas, aunque sí estaban conmocionados por todo lo que tuvieron que atravesar. En tanto, uniformados de la Comisaría 2da. de Bernal, situada en 25 de Mayo y Belgrano, se apersonaron en la escena y prestaron asistencia. Tomaron la información necesaria y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del fiscal Jorge Saizar.