“Voy a estar mejor tras la pretemporada”

El protagonista habló con “El Quilmeño” y admitió que transitó por un 2018 duro, y agregó: “Tuve un año de muchas lesiones, la primera en el hombro y luego la de la mano. Costó mucho, pero con ganas y dedicación pude salir y terminar jugando. Mejoraré luego de la puesta a punto y volveré a mi nivel seguramente”.

Asimismo, admitió que no es el mismo del año pasado, y que ha progresado pese a las circunstancias. “Jugando partidos uno va agarrando confianza y experiencia. La verdad que he aprendido mucho gracias a mis compañeros y cuerpo técnico, que me dieron una mano enorme”, aclaró.

Por último, manifestó cuál sigue siendo el objetivo del Mate, que cerró el semestre entre los mejores: “La expectativa grupal es la del ascenso, está esa espina que quedó del campeonato pasado y lo queremos todos. Creo que se armó un grupo muy bueno y se logró levantar, mejorar y acomodarnos bien en la tabla para lo que se viene, que es bastante difícil”.